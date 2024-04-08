Студентов SDU эвакуировали близ Алматы

Видео эвакуации распространяется в соцсетях.

В администрации SDU отметили, что несколько организаций в регионе получили уведомления о возможных террористических действиях.

- Мы хотим подчеркнуть, что в настоящее время проводится операция силами правоохранительных органов, и все меры безопасности приняты. Эта операция направлена на обеспечение безопасности всех членов нашего сообщества. Безопасность наших студентов, сотрудников и посетителей остается нашим высшим приоритетом, и мы приняли все необходимые меры для обеспечения ее сохранности. В настоящее время нет никаких угроз или инцидентов, которые могли бы повлиять на наше окружение, - отметили в SDU.