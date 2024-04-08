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    14:52, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Студентов SDU эвакуировали близ Алматы

    Студентов SDU эвакуировали близ Алматы
    Фото: @kaskelenkz

    В Алматинской области студентов и сотрудников Suleyman Demirel University эвакуировали из здания вуза после сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео эвакуации распространяется в соцсетях. 

    В администрации SDU отметили, что несколько организаций в регионе получили уведомления о возможных террористических действиях.

    - Мы хотим подчеркнуть, что в настоящее время проводится операция силами правоохранительных органов, и все меры безопасности приняты. Эта операция направлена на обеспечение безопасности всех членов нашего сообщества. Безопасность наших студентов, сотрудников и посетителей остается нашим высшим приоритетом, и мы приняли все необходимые меры для обеспечения ее сохранности. В настоящее время нет никаких угроз или инцидентов, которые могли бы повлиять на наше окружение, - отметили в SDU.

    Теги:
    Терроризм Студенты Видео Эвакуация Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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