Студентов SDU эвакуировали близ Алматы
В Алматинской области студентов и сотрудников Suleyman Demirel University эвакуировали из здания вуза после сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент агентства Kazinform.
Видео эвакуации распространяется в соцсетях.
В администрации SDU отметили, что несколько организаций в регионе получили уведомления о возможных террористических действиях.
- Мы хотим подчеркнуть, что в настоящее время проводится операция силами правоохранительных органов, и все меры безопасности приняты. Эта операция направлена на обеспечение безопасности всех членов нашего сообщества. Безопасность наших студентов, сотрудников и посетителей остается нашим высшим приоритетом, и мы приняли все необходимые меры для обеспечения ее сохранности. В настоящее время нет никаких угроз или инцидентов, которые могли бы повлиять на наше окружение, - отметили в SDU.