    14:53, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Студентов-медиков хотят лишить грантов от акима Акмолинской области

    В сложной ситуации оказались 46 студентов-шестикурсников медицинских специальностей, которым сообщили, что их переводят на платное обучение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Студенты медики Медицина студенттері
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Студенты-медики, обучающиеся в КУ им. Шокана Уалиханова на шестом курсе, в интернатуре по гранту акима Акмолинской области, пожаловались в соцсетях на то, что их лишили этих самых грантов. 

    По словам учащихся, им сообщили, что их переводят на платное обучение и теперь они должны будут отплатить 950 тысяч тенге. Многие из ребят посетовали, что не были готовы к такому развитию ситуации и не смогут продолжить обучение за такие деньги. 

    В аналогичной ситуации оказались и студенты-медики, обучающиеся по гранту акима области в Астане.

    Между тем, в управлении здравоохранения Акмолинской области сообщили, что держат ситуацию на контроле.

    — Обучение 46-ти студентов-шестикурсников по медицинским специальностям будет продолжено. Управление здравоохранения Акмолинской области не снимает с себя ответственности — в рамках договорных отношений все выплаты будут произведены в полном объеме. Ситуация находится на контроле руководства области. Все сопутствующие вопросы находятся в стадии активного урегулирования и будут решены в кратчайшие сроки в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомстве. 

    Подобная ситуация повторяется со студентами-медиками старших курсов уже не первый год. И это при том, что Акмолинская области испытывает острую нехватку медицинских кадров. Так, ранее мы писали, что обучающимся по гранту акимата Акмолинской области студентам-медикам урезали стипендию.

    Здравоохранение Медицина Гранты Образование Акимат Студенты Акимы Акмолинская область
    Оксана Матасова
