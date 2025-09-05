Студентов-медиков хотят лишить грантов от акима Акмолинской области

Студенты-медики, обучающиеся в КУ им. Шокана Уалиханова на шестом курсе, в интернатуре по гранту акима Акмолинской области, пожаловались в соцсетях на то, что их лишили этих самых грантов.

По словам учащихся, им сообщили, что их переводят на платное обучение и теперь они должны будут отплатить 950 тысяч тенге. Многие из ребят посетовали, что не были готовы к такому развитию ситуации и не смогут продолжить обучение за такие деньги.

В аналогичной ситуации оказались и студенты-медики, обучающиеся по гранту акима области в Астане.

Между тем, в управлении здравоохранения Акмолинской области сообщили, что держат ситуацию на контроле.

— Обучение 46-ти студентов-шестикурсников по медицинским специальностям будет продолжено. Управление здравоохранения Акмолинской области не снимает с себя ответственности — в рамках договорных отношений все выплаты будут произведены в полном объеме. Ситуация находится на контроле руководства области. Все сопутствующие вопросы находятся в стадии активного урегулирования и будут решены в кратчайшие сроки в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомстве.

Подобная ситуация повторяется со студентами-медиками старших курсов уже не первый год. И это при том, что Акмолинская области испытывает острую нехватку медицинских кадров. Так, ранее мы писали, что обучающимся по гранту акимата Акмолинской области студентам-медикам урезали стипендию.