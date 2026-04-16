Студентов из зарубежных вузов обяжут сдавать ЕНТ при переводе в Казахстан

Документ подготовлен Министерством науки и высшего образования РК в соответствии с предписанием Высшей аудиторской палаты от 26 декабря 2025 года.

Согласно проекту, при переводе или восстановлении из зарубежных организаций образования обучающиеся должны будут предоставлять транскрипт, а также сертификат ЕНТ или комплексного тестирования с результатом не ниже установленного порогового балла по соответствующей группе образовательных программ.

В случае отсутствия сертификата вуз сможет издать приказ о переводе или восстановлении на один академический период. За это время студент обязан сдать ЕНТ или КТ. Продолжение обучения будет возможно только при достижении порогового балла.

При этом предусмотрено исключение: без сдачи ЕНТ или КТ смогут переводиться и восстанавливаться студенты из зарубежных вузов, входящих в топ-700 международных академических рейтингов или топ-100 национальных рейтингов стран ОЭСР, а также из зарубежных головных вузов, действующих на территории Казахстана.

Кроме того, проектом предлагается обязать вузы обеспечивать регистрацию докторантов в цифровой системе уполномоченного органа перед допуском к защите докторской диссертации.

Цель инициативы — создание равных условий для получения высшего образования и повышение конкурентоспособности выпускников.

