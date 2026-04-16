    13:51, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Студентов из зарубежных вузов обяжут сдавать ЕНТ при переводе в Казахстан

    В Казахстане планируют изменить правила перевода и восстановления студентов из зарубежных вузов. Соответствующий проект приказа размещен на публичное обсуждение до 30 апреля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Студенты колледж университет
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Документ подготовлен Министерством науки и высшего образования РК в соответствии с предписанием Высшей аудиторской палаты от 26 декабря 2025 года.

    Согласно проекту, при переводе или восстановлении из зарубежных организаций образования обучающиеся должны будут предоставлять транскрипт, а также сертификат ЕНТ или комплексного тестирования с результатом не ниже установленного порогового балла по соответствующей группе образовательных программ.

    В случае отсутствия сертификата вуз сможет издать приказ о переводе или восстановлении на один академический период. За это время студент обязан сдать ЕНТ или КТ. Продолжение обучения будет возможно только при достижении порогового балла.

    При этом предусмотрено исключение: без сдачи ЕНТ или КТ смогут переводиться и восстанавливаться студенты из зарубежных вузов, входящих в топ-700 международных академических рейтингов или топ-100 национальных рейтингов стран ОЭСР, а также из зарубежных головных вузов, действующих на территории Казахстана.

    Кроме того, проектом предлагается обязать вузы обеспечивать регистрацию докторантов в цифровой системе уполномоченного органа перед допуском к защите докторской диссертации.

    Цель инициативы — создание равных условий для получения высшего образования и повышение конкурентоспособности выпускников. 

    Ранее стало известно, что победителям международных олимпиад в Казахстане будут платить до 6,5 млн тенге.

    Адиль Саптаев
