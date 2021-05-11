Студентов из Индии «втихаря» пытались привезти в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Студентов из Индии, в стране, где сейчас наблюдается рост заболевших коронавирусом, пытались привезти в Алматы. Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что у нас есть британский и южноафриканский штаммы. Не дай Аллах, скоро придет нам еще и индийский. Недавно была, это даже не попытка, а плановый завоз студентов из Индии. Оттуда бегут все. А наши некоторые ректоры, в угоду того, чтобы университеты заработали определенное количество денег в долларах, приглашают студентов из Индии, не думая о том, что они могут привезти к нам индийский штамм… Втихаря хотели сделать, но мы пресекли», – сказал аким на сессии маслихата.

Он призвал депутатов, первых руководителей провести разъяснительную работу по вакцинации среди населения. Аким еще раз напомнил о важности вакцинации.