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    12:17, 11 Май 2021 | GMT +6

    Студентов из Индии «втихаря» пытались привезти в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Студентов из Индии, в стране, где сейчас наблюдается рост заболевших коронавирусом, пытались привезти в Алматы. Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы знаете, что у нас есть британский и южноафриканский штаммы. Не дай Аллах, скоро придет нам еще и индийский. Недавно была, это даже не попытка, а плановый завоз студентов из Индии. Оттуда бегут все. А наши некоторые ректоры, в угоду того, чтобы университеты заработали определенное количество денег в долларах, приглашают студентов из Индии, не думая о том, что они могут привезти к нам индийский штамм… Втихаря хотели сделать, но мы пресекли», – сказал аким на сессии маслихата.

    Он призвал депутатов, первых руководителей провести разъяснительную работу по вакцинации среди населения. Аким еще раз напомнил о важности вакцинации.


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