Студентка колледжа пропала в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 16-летнюю студентку колледжа ищут в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мама девушки Куляш Акимбекова рассказала, что она рано утром ушла на учебу 9 декабря и не вернулась. Женщина уже обратилась в полицию.

«Ее зовут Айганым Акимбекова. Она учится на втором курсе Алматинского колледжа сервисного обслуживания (АКСО). Была в черной куртке и джинсах. Спрашивали ее знакомых и подруг. Она после учебы сказала им, что сядет в автобус №45, но села ли она или нет, никто не знает. Искали везде, даже в больницу ходила. Пока информации нет. Мы живем в Алатауском районе. Она без разрешения никуда раньше не выходила, не имеет вредных привычек и нигде не гуляет», - сказала мама студентки.

Наша редакция обратилась в департамент полиции за комментариями.