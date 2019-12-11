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Студентка колледжа пропала в Алматы

11 Декабря 2019 11:17
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Студентка колледжа пропала в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 16-летнюю студентку колледжа ищут в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мама девушки Куляш Акимбекова рассказала, что она рано утром ушла на учебу 9 декабря и не вернулась. Женщина уже обратилась в полицию.

«Ее зовут Айганым Акимбекова. Она учится на втором курсе Алматинского колледжа сервисного обслуживания (АКСО). Была в черной куртке и джинсах. Спрашивали ее знакомых и подруг. Она после учебы сказала им, что сядет в автобус №45, но села ли она или нет, никто не знает. Искали везде, даже в больницу ходила. Пока информации нет. Мы живем в Алатауском районе. Она без разрешения никуда раньше не выходила, не имеет вредных привычек и нигде не гуляет», - сказала мама студентки.

Наша редакция обратилась в департамент полиции за комментариями.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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