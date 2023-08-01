Студентка из Ташкента купила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга за 1 доллар

БАКУ-ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Студентка из Ташкента купила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга за один доллар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Студентка ташкентского филиала Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК) Гульнара Иванова подписала контракт с одним из самых знаменитых писателей современности Стивеном Кингом, выкупив права на экранизацию его рассказа 1981 года «Человек, который не пожимал рук» всего за 1 доллар.

Создание короткометражного фильма под названием «Касание» в жанре хоррор стало первым шагом Гульнары на пути к кинематографическому признанию. Фильм был презентован на Nitiin International Film Festival в Малайзии, где он завоевал почетную награду в номинации «Лучший триллер». На этом же мероприятии Гульнара получила диплом от Student World Impact Film Festival.

Сейчас студентка при поддержке ташкентского филиала ВГИК завершила съемки и заканчивает монтаж своего нового фильма «Открой глаза», трейлер которого уже стал победителем в номинации «Лучший трейлер» на кинофестивале The Panama Series Festival (Панама).