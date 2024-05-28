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    12:41, 28 Май 2024 | GMT +6

    Студенты Костанайского района поддержали экоакцию «Таза Казахстан»

    акция
    Фото предоставлено акиматом Костанайского района

    При участии Молодежного ресурсного центра акимата Костанайского района и студентов Костанайского сельскохозяйственного колледжа прошел экологический тур по очистке лога в городе Тобыл, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Участие приняли более 40 человек. Крупногабаритный и бытовой мусор был убран в зоне лога, который проходит через центр Тобыла. Инициатива поступила от волонтеров Молодежного ресурсного центра.

    Фото предоставлено акиматом Костанайского района
    Фото предоставлено акиматом Костанайского района

    — Каждую весну, через лог протекают талые воды и приносят за собой много мусора. Его протяженность примерно 500 метров и задача наших экоактивистов сегодня, была убрать весь накопившийся за весну мусор: бутылки, фантики, пластмассовые тары и так далее, — рассказал руководитель Молодежного ресурсного центра Костанайского района Дамир Табулов.

    Как подчеркнули представители местных исполнительных органов, такой экологический вызов напоминает всем казахстанцам о важности сохранения окружающей среды, поддержанию ее чистоты и формированию экологической культуры в обществе. Дамир Табулов отмечает, с помощью такой акции усиливается патриотическое воспитание молодежи, а также развивается волонтёрское движение в районе.

    Фото предоставлено акиматом Костанайского района
    Фото предоставлено акиматом Костанайского района

    На экологический рейд помимо волонтеров вышли студенты и сотрудники колледжа. Среди участников студентка 1 курса по специальности «ветеринария» Костанайского сельскохозяйственного колледжа Алиса Шимко. Для нее участие в экоакции проходит впервые, но по роду волонтерской деятельности она уже помогала пожилым в уборке дворов от снега и листвы.

    — Я считаю, что такие акции надо проводить на постоянной основе. Это позволит сделать планету чище. Призываю всех не быть равнодушными и сделать свой вклад в улучшение экологии нашей страны, — заключила девушка.

    Фото предоставлено акиматом Костанайского района
    Фото предоставлено акиматом Костанайского района

    Волонтеры, студенты и сотрудники колледжа собрали несколько десятков мешков с мусором и преобразили городской лог.

    Теги:
    Акции Таза Қазақстан Регионы Казахстана Костанайская область Студенты
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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