Студенты колледжей РК смогут получить сертификаты, действительные в 152 странах

В Год рабочих профессий внедряется новый инструмент признания профессиональных навыков студентов технического и профессионального образования.

Первый в стране авторизованный тестовый центр (CATC) открылся на базе НАО «Talap».

Certiport — это международная платформа, специализирующаяся на профессиональной сертификации в сфере цифровых технологий и офисных программ. Она входит в структуру британской компании Pearson, одного из мировых лидеров в области образования.

Сертификаты Certiport признаются в 152 странах мира, включая США, Канаду, Европу, Азию, Австралию и Ближний Восток.

Это означает, что казахстанские студенты колледжей могут подтвердить свои навыки по международным стандартам и получить признание со стороны зарубежных работодателей, возможность пройти стажировку за рубежом, конкурентное преимущество при поиске работы, а также доступ к глобальному рынку труда.

— Сегодня выпускникам колледжей все чаще требуются не только дипломы, но и подтверждение конкретных навыков. Международная сертификация открывает для них новые карьерные горизонты как в Казахстане, так и за его пределами, — заявил директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Асет Муханбетов.

На сегодня экзаменационная сессия прошла на базе Высшего колледжа ASTANA POLYTECHNIC. По итогам четыре студента подтвердили свои профессиональные компетенции и стали обладателями международных сертификатов. В их числе IT-специалисты по кибербезопасности: Дмитрий Карпюк, Арсений Цыплаков, Рашид Хисматуллин, а также Әдемі Қабдолла — IT-специалист по JavaScript.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения запускает пилотный проект, который позволяет старшеклассникам получить рабочую квалификацию уже в школе.