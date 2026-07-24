Студенты из 88 стран обучались в вузах Казахстана

В 2025-2026 учебном году в казахстанских вузах обучались 35 075 иностранных студентов из 88 стран мира, что на 11% больше по сравнению с предыдущим учебным годом, передает Kazinform со ссылкой на Миннауки и высшего образования.

Рост числа зарубежных обучающихся отражает повышение международной привлекательности Казахстана как образовательного центра Центральной Азии.

Развитие международной конкурентоспособности высшего образования является одним из приоритетов Концепции развития высшего образования и науки РК на 2023–2029 годы. В соответствии с поручением Главы государства к 2029 году планируется увеличить число иностранных студентов до 100 тысяч человек.

Рост интереса к обучению в Казахстане обеспечивается конкурентоспособной стоимостью образования, выгодным географическим положением страны, расширением англоязычных образовательных программ, а также высоким спросом на подготовку специалистов в области медицины, инженерии и информационных технологий.

Сегодня в Казахстане функционирует более 30 филиалов зарубежных университетов, включая Cardiff University, Coventry University Kazakhstan, а также университеты США, Южной Кореи, Италии, России, Китая, Франции и других стран. Их деятельность способствует повышению качества подготовки кадров, расширению академического сотрудничества и укреплению международной интеграции отечественной системы высшего образования.

Для достижения стратегической цели по привлечению 100 тысяч иностранных студентов особое внимание уделяется развитию англоязычных образовательных программ, модернизации университетской инфраструктуры, расширению сети студенческих общежитий, а также созданию комфортных и безопасных условий для обучения и проживания иностранных студентов.

Комплексная работа по развитию экспорта образовательных услуг способствует укреплению позиций Казахстана на мировом рынке высшего образования и формированию страны как одного из ведущих академических центров региона.

Ранее сообщалось о том, что Алматы и Астана улучшили позиции в рейтинге лучших студенческих городов мира.