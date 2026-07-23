Алматы и Астана улучшили позиции в рейтинге лучших студенческих городов мира

Алматы и Астана улучшили позиции в международном рейтинге QS Best Student Cities 2027, подтвердив растущую привлекательность Казахстана как регионального центра высшего образования, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Алматы поднялся сразу на 13 позиций и впервые занял 78-е место в мире — это лучший результат среди казахстанских городов за всю историю участия страны в рейтинге и самый высокий показатель среди городов Центральной Азии. Астана также укрепила свои позиции, поднявшись на восемь позиций и заняв 119-е место. Таким образом, оба казахстанских города вошли в число лидеров региона.

Рейтинг QS Best Student Cities, публикуемый международным аналитическим агентством QS Quacquarelli Symonds, оценивает города по шести ключевым категориям:

академическая репутация университетов,

привлекательность города,

востребованность выпускников у работодателей,

доступность образования и проживания,

международное разнообразие студенческого сообщества,

а также оценки самих студентов.

В исследование вошли 150 городов мира, соответствующих установленным критериям по численности населения и наличию университетов, представленных в QS World University Rankings 2027.

Одним из ключевых факторов успеха Алматы остается высокий уровень развития университетской системы. В городе расположены девять университетов, вошедших в QS World University Rankings 2027. Благодаря этому по показателю «Результаты университетов в рейтингах» Алматы занимает 50-е место в мире, что отражает совокупную силу университетской экосистемы города.

Сильной стороной Казахстана остается доступность высшего образования. По показателю стоимости обучения и проживания Астана занимает 9-е место в мире, Алматы — 24-е место, что делает казахстанские города одними из наиболее привлекательных для иностранных студентов с точки зрения затрат на получение образования.

Положительная динамика отмечается и по показателю «Разнообразие студенческого контингента», отражающему международный состав студенческого сообщества. Улучшение результатов Алматы и Астаны свидетельствует о растущей привлекательности казахстанских университетов для студентов из разных стран.

Рост позиций Алматы и Астаны в QS Best Student Cities 2027 подтверждает повышение международной конкурентоспособности казахстанского высшего образования и укрепляет позиции страны на глобальной образовательной карте.