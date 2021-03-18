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Студентам вручили стипендию имени Бейсена Куранбека в Туркестане

18 Марта 2021 14:45
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Студентам вручили стипендию имени Бейсена Куранбека в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Туркестанского областного филиала Союза журналистов Казахстана, депутат областного маслихата Галымжан Елшибай торжественно вручил стипендию имени талантливого журналиста Бейсена Куранбека трем лучшим студентам кафедры журналистики МКТУ им. Х.А.Яссауи. В мероприятии приняли участие ректор университета Жанар Темирбекова, известный в стране тележурналист Абдез Рахман, а также группа депутатов областного маслихата и представители СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

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Новый руководитель учебного заведения поблагодарила председателя Союза за поддержку студентов, а также выразила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с областным филиалом Союза журналистов.


В свою очередь, Галымжан Елшибай поделился воспоминаниями о выдающемся журналисте Бейсене Куранбеке, отметив его весомый вклад в развитие отечественной журналистики.
«Мы учились в одной группе, дружили. Бейсен был очень опытным журналистом, который начинал свою карьеру в спортивной газете и прошел все этапы. Его вклад в казахстанскую журналистику огромен. Ток-шоу «Айтуға оңай» и «Қаракет» были очень популярны в стране, народ его очень любил. Однако жизнь Бейсена оказалась слишком короткой. Поздравляю с присуждением именной стипендией, желаю вам творческих успехов и реализации всех ваших планов. Будьте смелыми, трудолюбивыми, честными, и тогда все у вас получится», - сказал Г.Елшибай.
В ходе мероприятия коллеги и друзья Бейсена Куранбека также поделились воспоминаниями и дали советы студентам.


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#Туркестанская область   #Образование   #Вузы  
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