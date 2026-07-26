Студентам на заметку: сколько стоит снять квартиру перед учебным годом

До начала нового учебного года остается чуть больше месяца, а значит уже в ближайшие недели на рынке аренды жилья начнется традиционный рост спроса. Студенты из других городов будут искать квартиры, вслед за чем могут вырасти и цены. Корреспондент Kazinform собрал актуальные расценки, советы экспертов и рекомендации, которые помогут безопасно арендовать жилье.

Уже в августе спрос начнет расти

По данным Krisha.kz, сейчас рынок остается относительно спокойным. Однако уже в начале августа спрос традиционно начинает увеличиваться, а пик приходится на конец августа и начало сентября. Высокий сезон обычно продолжается до конца сентября. В прошлом году к концу августа аренда однокомнатных квартир в Алматы выросла примерно на 20%, двухкомнатных — почти на 17%, трехкомнатных — более чем на 22%.

В первую очередь арендаторы разбирают самые дешевые квартиры. Когда их становится меньше, на рынке остаются более дорогие варианты, поэтому растет и средняя стоимость аренды. Дефицит доступного жилья подталкивает арендные ставки вверх.

Специалисты портала объявлений о недвижимости отмечают — в августе растет спрос не только на долгосрочную, но и на посуточную аренду. Многие сначала бронируют квартиру на несколько дней, чтобы спокойно приехать в город, посмотреть варианты лично и уже на месте выбрать жилье для постоянного проживания.

Но здесь, как и при долгосрочной аренде, есть риск наткнуться на мошенников, поэтому официальные порталы советуют пользоваться только проверенным сервисом онлайн-бронирования.

— Никогда не переводите предоплату до просмотра квартиры и обязательно проверяйте документы собственника. Также стоит убедиться, что квартиру сдает именно владелец и обязательно заключайте письменный договор. При заселении сфотографируйте квартиру и имущество, — делятся лайфхаками эксперты.

Сколько сегодня стоит снять однокомнатную квартиру

В среднем ценник на «непиковый» сезон выглядит следующим образом:

- самые дорогие города:

Астана — 210 тысяч теңге

Алматы — 200 тысяч теңге

Атырау — 160 тысяч теңге

Актау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Усть-Каменогорск — 150 тысяч теңге

- средний ценовой сегмент:

Семей — 140 тысяч теңге

Павлодар — 135 тысяч теңге

Актобе, Петропавловск, Уральск, Шымкент — 130 тысяч теңге

Талдыкорган — 120 тысяч теңге

- самые доступные города:

Туркестан — 100 тысяч теңге

Тараз — 85 тысяч теңге

По данным Krisha.kz, именно Алматы испытывает наибольшее влияние студенческого спроса.

В городе обучаются более 220 тысяч студентов, из которых около 150 тысяч — иногородние. Несмотря на строительство общежитий, мест не хватает, поэтому многие арендуют квартиры.

Рост спроса наблюдается и в Астане, но в меньшей степени.

Фото: Kazinform

Что показывает статистика

Бюро национальной статистики отмечает, что за год аренда благоустроенного жилья в Казахстане выросла на 13,4%.

Самый заметный рост цен зафиксирован:

Павлодар — 38,9%

Петропавловск — 35,2%

Кызылорда — 19,6%

Актобе — 17,1%

Средняя стоимость аренды по стране составляет 5062 теңге за квадратный метр.

На что обратить внимание студентам

Поиск квартиры — это не только вопрос цены. Перед подписанием договора стоит внимательно проверить жилье и обсудить с владельцем все условия аренды. Это поможет избежать лишних расходов и неприятных сюрпризов уже после заселения.

выбирать жилье рядом с вузом или автобусными маршрутами;

заранее узнать стоимость коммунальных услуг;

уточнить, входит ли интернет в стоимость;

проверить наличие мебели и бытовой техники;

выяснить, разрешена ли регистрация по месту проживания;

если арендуете вместе с друзьями — заранее определить, кто и за что отвечает.

Эксперты советуют заранее предусмотреть дополнительные расходы. Помимо оплаты первого месяца аренды, владельцы жилья нередко просят внести страховой депозит, который возвращается после окончания срока аренды при отсутствии претензий к состоянию квартиры.

Поиск квартиры на деле: что говорит рынок

Чтобы понять, с какими ценами сталкиваются будущие студенты при поиске жилья, корреспондент Kazinform провел небольшой мониторинг объявлений на Krisha.kz в двух крупнейших городах страны, где традиционно сосредоточено большинство вузов. Анализ показал, что стоимость аренды заметно различается не только между районами, но и зависит от класса жилья, возраста дома и уровня ремонта.

Проведя небольшой мониторинг Krisha.kz, наиболее доступные предложения в Алматы, например, сосредоточены в Жетысуском и Турксибском районах. Здесь стоимость аренды однокомнатных квартир начинается от 85-96,5 тысяч теңге, а большинство предложений находится в диапазоне 170-210 тысяч теңге. В Ауэзовском районе цены чаще составляют 210–250 тысяч теңге, в Алмалинском — 220-260 тысяч тенге, а в Бостандыкском, где расположены крупнейшие вузы города, аренда обычно начинается от 200 тысяч теңге и достигает 300 тысяч теңге и выше. Также стоит отметить, что ценник сильно зависит и от уровня класса жилья — некоторые однокомнатные квартиры в новых ЖК достигают 450-650 тысяч теңге и выше.

В столице ценник зависит также от класса жилья и расположения (левый или правый берег). Самые доступные варианты встречаются в районах Сарыарка и Байконыр — от 130-150 тысяч теңге в месяц. В районах Сарайшык и Нура цены в основном составляют 180-250 тысяч теңге, а в новых жилых комплексах могут достигать 250-320 тысяч теңге.

До начала учебного года у студентов еще есть время выбрать подходящий вариант. Эксперты советуют не откладывать поиск жилья на последние недели августа: чем ближе к сентябрю, тем меньше остается доступных квартир, а цены традиционно растут.

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступила в силу новая Конституция. Согласно новым нормам, аренда жилья будет происходить по четким правилам. Что изменится для арендаторов и собственников — можно узнать по ссылке.