22 Июля 2022 14:05

Студент спас ребенка от падения с седьмого этажа в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 18-летний студент педагогического вуза спас двухлетнего мальчика, который чуть не сорвался вниз с седьмого этажа многоэтажного жилого комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы сообщили, что случай произошел 21 июля в послеобеденное время в 18-этажном ЖК «Алтынбулак». Участником и свидетелем чудесного спасения ребенка стал 67-летний Ермекбай Тамабаев из Нур-Султана.

По его словам, на уровне седьмого этажа застрял ребенок в ограждении незадымляемой пожарной лестницы.

«Головой застрял между решетками, а туловище и руки болтались в воздухе, он мог упасть на парапет подъезда», - вспоминает с ужасом пожилой человек.

Предполагая трагические последствия инцидента, с учетом своего возраста и наличия на руках беспомощного ребенка, пожилой человек стал звать на помощь молодых людей, стоявших у подъезда.

«Я просил залезть на козырек подъезда, чтобы как-то смягчить удар если ребенок будет падать. На мою просьбу отозвался молодой человек, который незамедлительно бросился на помощь. В последние минуты он успел схватить маленького мальчика, державшегося из последних сил за решетки, после чего передал испуганной маме», - делится мужчина.





Ермекбай поблагодарил отзывчивого студента. Спасателем оказался 18-летний студент физкультурного факультета педагогического университета имени Абая Ерасыл Махмуд.

Руководством ДЧС города Алматы инициировано в Министерство по ЧС РК поощрение вышеуказанных лиц.

Недавно выпускник столичной школы Есдаулет Даутбеков спас ребенка от падения из окна многоэтажки в Нур-Султане.