04:36
7 Июня 2022 21:15
Студент колледжа утонул в Актау во время съемок видео для TikTok
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Молодой человек прыгнул в воду с пирса и уже не вынырнул в Актау. Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, парень 2004 года рождения уроженец Бейнеуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Трагедия произошла сегодня в 15-м микрорайоне напротив микрорайона Самал-2 в 16:20 часов.
«Трое молодых людей снимали видео для TikTok на пирсе, в необорудованном для купания месте. Парни прыгали с пирса и получилось так, что один из них не смог выбраться и утонул. Поиски тела ведут два водолаза и 15 спасателей», - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
Молодой человек, студент первого курса Мангистауского колледжа искусств. Проживал в общежитии в микрорайоне 3Б.
Несколько дней назад в Актау утонул подросток.
Читайте также
Лента новостей
03:00
02:28
02:04
01:46
01:15
00:39
00:07
вчера 23:33
вчера 23:11
вчера 23:00
вчера 22:51
вчера 22:44
вчера 22:35
вчера 22:28
вчера 22:16
вчера 22:04
вчера 21:52
вчера 21:39
вчера 21:27