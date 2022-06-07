7 Июня 2022 21:15

Студент колледжа утонул в Актау во время съемок видео для TikTok

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Молодой человек прыгнул в воду с пирса и уже не вынырнул в Актау. Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, парень 2004 года рождения уроженец Бейнеуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла сегодня в 15-м микрорайоне напротив микрорайона Самал-2 в 16:20 часов.

«Трое молодых людей снимали видео для TikTok на пирсе, в необорудованном для купания месте. Парни прыгали с пирса и получилось так, что один из них не смог выбраться и утонул. Поиски тела ведут два водолаза и 15 спасателей», - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Молодой человек, студент первого курса Мангистауского колледжа искусств. Проживал в общежитии в микрорайоне 3Б.

Несколько дней назад в Актау утонул подросток.