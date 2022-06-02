Подросток утонул в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла на пляже в районе жилого массива Приморский. Один подросток утонул, двоих спасли. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о трагедии поступило на пульт спасателей сегодня, 2 июня, в 17:13 часов.

По информации ДЧС области, тело утонувшего жителя поселка Бейнеу ищут спасатели. В море подросток вышел на SUP-board доске. Состояние двоих спасшихся подростков удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются.

«Очевидцы сообщили о том, что напротив жилого массива Приморский, на «Солдатском пляже», утонул 17-летний подросток. Очевидцами спасено два человека. На данный момент водолазами проводится погружение на дно», – сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Ранее в Актау утонули двое жителей Караганды.