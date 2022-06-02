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    Подросток утонул в Актау

    2 Июня 2022, 22:32

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла на пляже в районе жилого массива Приморский. Один подросток утонул, двоих спасли. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщение о трагедии поступило на пульт спасателей сегодня, 2 июня, в 17:13 часов.

    По информации ДЧС области, тело утонувшего жителя поселка Бейнеу ищут спасатели. В море подросток вышел на SUP-board доске. Состояние двоих спасшихся подростков удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются.

    «Очевидцы сообщили о том, что напротив жилого массива Приморский, на «Солдатском пляже», утонул 17-летний подросток. Очевидцами спасено два человека. На данный момент водолазами проводится погружение на дно», – сообщили в ДЧС Мангистауской области.

    Ранее в Актау утонули двое жителей Караганды.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Происшествия Мангистауская область
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