Студент из Казахстана задержан в Гонконге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации полиции города Гонконг, предоставленной казахстанским дипломатам, 18 ноября в ходе столкновений с протестующими, был задержан гражданин Казахстана, студент первого курса Баптистского университета Гонконга Нукпи Абилькаир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Консул посетил нашего гражданина, состояние его здоровья стабильное, в зоне локтя правой руки небольшие ссадины, полученные при падении во время его задержания. Жалоб на содержание у него не имеется.

Сегодня прошли предварительные слушания по его делу. В настоящее время нашим Генеральным консульством данное дело взято на особый контроль, и дипломаты будут следить за соблюдением прав нашего гражданина.

Вместе с тем, дипломатами осуществляется поиск адвоката по уголовным делам. Отмечаем, что за последнее время в Гонконге были задержаны более 4 тысяч человек и, в связи с массовыми арестами, наблюдается нехватка адвокатов.

Напоминаем, что МИД настоятельно рекомендует всем студентам, обучающимся в Гонконге, вернуться в Казахстан.