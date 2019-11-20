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Студент из Казахстана задержан в Гонконге

20 Ноября 2019 19:12
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Студент из Казахстана задержан в Гонконге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации полиции города Гонконг, предоставленной казахстанским дипломатам, 18 ноября в ходе столкновений с протестующими, был задержан гражданин Казахстана, студент первого курса Баптистского университета Гонконга Нукпи Абилькаир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

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Консул посетил нашего гражданина, состояние его здоровья стабильное, в зоне локтя правой руки небольшие ссадины, полученные при падении во время его задержания. Жалоб на содержание у него не имеется.

Сегодня прошли предварительные слушания по его делу. В настоящее время нашим Генеральным консульством данное дело взято на особый контроль, и дипломаты будут следить за соблюдением прав нашего гражданина.

Вместе с тем, дипломатами осуществляется поиск адвоката по уголовным делам. Отмечаем, что за последнее время в Гонконге были задержаны более 4 тысяч человек и, в связи с массовыми арестами, наблюдается нехватка адвокатов.

Напоминаем, что МИД настоятельно рекомендует всем студентам, обучающимся в Гонконге, вернуться в Казахстан.

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Ключевые слова: МИД РК,
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