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Студент из Индии утонул на Капшагайском водохранилище
8 Июля 2022 11:46

Студент из Индии утонул на Капшагайском водохранилище

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На Капшагайском водохранилище утонул 23-летний мужчина, предварительно студент Казахского Национального медицинского университета им.С.Асфендиярова, гражданин Республики Индия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что инцидент произошел 7 июля около 14.50.

«Как выяснилось позже, группа студентов, прибывших из Алматы на пляж водохранилища, заплыла далеко от берега. На предупреждения общественных спасателей пляжа они не отреагировали, в какой-то момент один из студентов отплыл еще дальше от других и, не рассчитав свои силы, утонул. Тело мужчины обнаружено и извлечено из воды спасателями», - отметили в ДЧС.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Ранее два иностранных студента утонули в реке в Туркестанской области. Они также были гражданами Индии и учились в Южно-Казахстанской медицинской академии.


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Автор:
Корреспондент
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