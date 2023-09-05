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    14:12, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Студенческое общежитие на 400 мест открыли в Караганде

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    Фото: Карагандинский медицинский университет
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области решают проблему с дефицитом мест в студенческих общежитиях. В центре Караганды распахнул двери новый дом для будущих врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Девятиэтажное здание построили за два года. Здесь все современное: стиль хай-тек в интерьере, полные бытовые удобства, комнаты для занятий с мультимедийным оборудованием, спортивные и музыкальные залы и многое другое, что нужно для комфорта.

    Местные власти выделили под строительство общежития земельный участок в центре города. В доступности транспортное сообщение и социальная инфраструктура. Строительство велось на средства вуза по специальной программе при поддержке Финансового центра.


    Новое общежитие сможет принять 400 студентов. Все комнаты двухместные, полностью меблированные, в каждой душевая и санузел. Кроме того, на каждом этаже - кухонные и бытовые комнаты, гардеробные, зоны отдыха.

    В Медицинском университете Караганды это седьмое общежитие. По словам проректора по академической работе Куатбека Толеубекова, в этом году на первый курс вуза приняли около 2000 человек, и практически половина из них нуждалась в общежитии. В новостройке места распределили, и сейчас активно идёт заселение.


    «Конечно, рады. Я из Кызылорды, учусь по специальности «общая медицина». До этого жила в другом общежитии, предложили место здесь. Условия совсем другие: всё новое, комфортно, уютно. Сможем и отдыхать, и готовиться к занятиям», - сказала третьекурсница Нурайым Қайратқызы.

    В Карагандинской области действуют 8 вузов. Имеется 29 общежитий на 10 тысяч мест. Медицинский университет проводит реконструкцию одного из общежитий на 250 мест. Карагандинский университет имени Е. Букетова построит новое общежитие на 500 мест.


    Теги:
    Карагандинская область Вузы Жилье Здравоохранение Строительство Караганда
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