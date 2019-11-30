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Студенческое общежитие на 200 мест открыли в Павлодаре

30 Ноября 2019 04:28
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Студенческое общежитие на 200 мест открыли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В него уже заселились студенты Высшего колледжа электроники и коммуникаций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

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Возвели общежитие в кратчайшие сроки, начав строительство в мае этого года. Стоимость проекта - 660 млн тенге. Строительными работами занимался подрядчик - ТОО «Портал ПВ».

«Елбасы и Глава государства поставили перед нами задачу, чтобы мы обеспечили такими общежитиями всех студентов до 2023 года, - сказал аким области Булат Бакауов во время церемонии открытия. - За три года мы построили три общежития для наших колледжей, думаю, что дети и родители счастливы».

Двухместные комнаты в общежитии оснащены мебелью: кроватями, стульями, столом, бельевым шкафом, прихожей. В каждой комнате есть отдельный санузел с ванной, умывальником и унитазом. На первом этаже оборудована комната отдыха с телевизором и мягкой мебелью. В свободное от учебы время студенты могут, не выходя из общежития, позаниматься в тренажерном зале или зале хореографии. Готовить себе еду будущие железнодорожники и связисты будут на кухне, оснащенной электроплитами, холодильниками, микроволновыми печами.

Кроме этого, в общежитии есть буфет на 32 посадочных места с моечной и складским помещением, в прачечной установлены современные стиральные машины. Также в общежитии будет медицинский центр с кабинетом медсестры и изолятором.

Во дворе для студентов обустроили игровую баскетбольную площадку со специальным покрытием. Проживать в новом студенческом доме молодые люди будут бесплатно.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Образование, Акимат, Строительство, Жилье,
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