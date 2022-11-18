Студенческий дом открылся в Костанае

18 Ноября 2022, 19:36

18 Ноября 2022, 19:36

Студенческий дом открылся в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае состоялось открытие нового современного общежития «Студенческий дом». Об этом в своем Instagram сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Студенческий дом построен за счет частных инвестиций компании ТОО «Сервис КСТ».

«Новый жилой комплекс оснащен современной мебелью, кухонными помещениями, санитарными узлами, спортивным залом, библиотекой, прачечной. В дальнейшем здесь планируется открытие банного комплекса и минимаркета. Планировка общежития соответствует всем современным стандартам», - сообщил в посте глава региона.

Он также выразил благодарность местной компании-застройщику и подчеркнул, что подобные проекты - хороший образец взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса, а также отличное вложение капитала в будущее молодежи.

Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov