Студенческие стройотряды формируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске формируют студенческие отряды для работы на стройках города в период летних каникул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского акимата, в стройотряды набирают студентов учебных заведений Петропавловска. Желающим поработать на стройках летом нужно обратиться за направлением в центр занятости населения города. С собой необходимо иметь удостоверение личности, справку из учебного заведения и согласие родителей для тех, кому не исполнилось 18-ти лет.

«В прошлом году в строительные организации города в период летних каникул было трудоустроено 48 студентов, на временные общественные работы направили 17 студентов и 18 школьников, учащихся 10-11 классов. В этом году планируется продолжить работу студенческих отрядов», - добавили в пресс-службе.

В Петропавловске строят 23 многоэтажных жилых дома за счет бюджетных средств и 18 коммерческих домов.