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    Студенческая виза в США может стать дороже для иностранцев

    Администрация Трампа рассматривает возможность взимать с иностранных студентов плату в размере 100 000 долларов за возможность остаться в стране и работать после окончания учебы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на The Economic Times.

    виза
    Фото: siasat.com

    Если эта плата будет введена, многие студенты не смогут получить визу для продолжения обучения после окончания университета. Дополнительное обучение, называемое факультативной практикой, является ключевым аспектом программы для иностранных студентов в США. Она позволяет обладателям студенческой визы продлить свое пребывание в стране, чтобы получить соответствующий опыт работы.

    Это предложение — очередная попытка администрации ограничить число иностранных студентов в кампусах США. Ранее в этом месяце Министерство внутренней безопасности объявило об отмене действовавшей десятилетиями политики, которая позволяла обладателям студенческих виз оставаться в США на весь срок обучения, и ограничила этот срок четырьмя годами, если только не было получено специальное разрешение на продление.

    Эта мера также перекликается с попытками администрации Трампа установить такую же плату в размере 100 000 долларов как за визы H-1B, которые исторически привлекали в американские компании талантливых специалистов со всего мира, особенно в наукоемких областях. В прошлом месяце федеральный судья постановил, что сбор является незаконным, однако Белый дом обжалует это решение.

    Ранее сообщалось, что США ужесточили визовый режим для иностранной прессы и студентов.

    Виза Студенты Иностранцы Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор