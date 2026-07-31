Студенческая виза в США может стать дороже для иностранцев

Администрация Трампа рассматривает возможность взимать с иностранных студентов плату в размере 100 000 долларов за возможность остаться в стране и работать после окончания учебы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на The Economic Times.

Если эта плата будет введена, многие студенты не смогут получить визу для продолжения обучения после окончания университета. Дополнительное обучение, называемое факультативной практикой, является ключевым аспектом программы для иностранных студентов в США. Она позволяет обладателям студенческой визы продлить свое пребывание в стране, чтобы получить соответствующий опыт работы.

Это предложение — очередная попытка администрации ограничить число иностранных студентов в кампусах США. Ранее в этом месяце Министерство внутренней безопасности объявило об отмене действовавшей десятилетиями политики, которая позволяла обладателям студенческих виз оставаться в США на весь срок обучения, и ограничила этот срок четырьмя годами, если только не было получено специальное разрешение на продление.

Эта мера также перекликается с попытками администрации Трампа установить такую же плату в размере 100 000 долларов как за визы H-1B, которые исторически привлекали в американские компании талантливых специалистов со всего мира, особенно в наукоемких областях. В прошлом месяце федеральный судья постановил, что сбор является незаконным, однако Белый дом обжалует это решение.

Ранее сообщалось, что США ужесточили визовый режим для иностранной прессы и студентов.