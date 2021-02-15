Стройплощадку фармацевтического завода в Кордайском районе посетил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Строительную площадку фармацевтического завода в Кордайском районе посетил глава жамбылского региона Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что, по информации акима района Рустема Даулета, в этом году в Кордайском районе будет начато строительство восьми многоэтажных 60-квартирных домов общей стоимостью 4,5 миллиарда тенге. В шесть из них заселятся очередники, а в два – сотрудники КазНИИ проблем биологической безопасности. Помимо этого, выделено 49,5 млн тенге на подготовку ПСД строительства еще пяти многоэтажных 60-квартирных домов в жилом массиве Батыс. Новые двухквартирные жилые дома для работников бюджетной сферы, малообеспеченных и многодетных семей также появятся в селах Кордай и Сортобе.

В ходе рабочей поездки по Кордайскому району аким области Бердибек Сапарбаев посетил поселок Гвардейский. Здесь на базе института проблем биологической безопасности построено здание фармацевтического завода. По проекту планируется ежегодно выпускать 60 млн доз разных вакцин, в том числе от коронавируса. Глава региона обошел несколько этажей объекта, осмотрел комплекс чистых помещений. После чего провел совещание по вопросам ввода в эксплуатацию завода.

Бердибек Сапарбаев акцентировал внимание на том, что должен быть строгий контроль за проводимыми работами по поставке нужного оборудования. Призвал все заинтересованные стороны к совместной работе, для того чтобы объект соответствовал всем стандартам GMP.

Недалеко от завода отведено место для строительства трех многоэтажных домов для сотрудников института. По проекту предусмотрено 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. В одном из 60-квартирных домов уже ведутся работы по внутренней отделке.

Бердибек Сапарбаев поставил перед строителями задачу - завершить работы в марте, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.











