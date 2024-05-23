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    17:42, 23 Май 2024 | GMT +6

    Стройотряды помогут возводить дома для пострадавших от паводка в СКО

    Стройтряды в СКО
    Фото: пресс-служба акима области

    В Северо-Казахстанской области созданы молодежные студенческие строительные отряды, которые помогают в строительстве домов для пострадавших от наводнения, передает корреспондент агентства kazinform.

    Стройотряды в СКО
    Фото: пресс-служба акима области

    С такой инициативой выступила партия «Ауыл». Сегодня председатель партии Серик Егизбаев и аким области Гауез Нурмухамбетов встретились со стройотрядовцами. Глава региона поблагодарил их за активное участие и подчеркнул важность этого движения. В составе стройотрядов будут студенты местных вузов и колледжей готовые оказать помощь.

    Стройотряды в СКО
    Фото: пресс-служба акима области

    По области проводится большая работа по строительству и восстановлению инфраструктуры. Мехбригады районов ремонтируют дома в пострадавших микрорайонах и селах. Для пострадавших жителей приобретаются квартиры.

    Стройотряды в СКО
    Фото: пресс-служба акима области

    - В микрорайоне «Солнечный-2» идет строительство 520 домов. Здесь очень важна будет помощь и рабочие руки стройотрядовцев. Нужно использовать все силы и средства, чтобы пострадавшие в кратчайшие сроки заехали в новые дома, - написал глава региона в соцсетях.

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Студенты Строительство Паводки
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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