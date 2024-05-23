Стройотряды помогут возводить дома для пострадавших от паводка в СКО
В Северо-Казахстанской области созданы молодежные студенческие строительные отряды, которые помогают в строительстве домов для пострадавших от наводнения, передает корреспондент агентства kazinform.
С такой инициативой выступила партия «Ауыл». Сегодня председатель партии Серик Егизбаев и аким области Гауез Нурмухамбетов встретились со стройотрядовцами. Глава региона поблагодарил их за активное участие и подчеркнул важность этого движения. В составе стройотрядов будут студенты местных вузов и колледжей готовые оказать помощь.
По области проводится большая работа по строительству и восстановлению инфраструктуры. Мехбригады районов ремонтируют дома в пострадавших микрорайонах и селах. Для пострадавших жителей приобретаются квартиры.
- В микрорайоне «Солнечный-2» идет строительство 520 домов. Здесь очень важна будет помощь и рабочие руки стройотрядовцев. Нужно использовать все силы и средства, чтобы пострадавшие в кратчайшие сроки заехали в новые дома, - написал глава региона в соцсетях.