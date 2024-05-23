Стройотряды помогут возводить дома для пострадавших от паводка в СКО

В Северо-Казахстанской области созданы молодежные студенческие строительные отряды, которые помогают в строительстве домов для пострадавших от наводнения, передает корреспондент агентства kazinform.

Фото: пресс-служба акима области

С такой инициативой выступила партия «Ауыл». Сегодня председатель партии Серик Егизбаев и аким области Гауез Нурмухамбетов встретились со стройотрядовцами. Глава региона поблагодарил их за активное участие и подчеркнул важность этого движения. В составе стройотрядов будут студенты местных вузов и колледжей готовые оказать помощь.

Фото: пресс-служба акима области

По области проводится большая работа по строительству и восстановлению инфраструктуры. Мехбригады районов ремонтируют дома в пострадавших микрорайонах и селах. Для пострадавших жителей приобретаются квартиры.

Фото: пресс-служба акима области