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Стройкомпании и коммунальные предприятия готовы принимать на работу студентов - аким СКО

21 Февраля 2022 14:51
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Стройкомпании и коммунальные предприятия готовы принимать на работу студентов - аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске не хватает специалистов в отрасли строительства и в коммунальной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В социальных сетях аким города Булат Жумабеков заявил, что строительные компании и коммунальные предприятия готовы принимать на работу студентов, обучать, платить достойную заработную плату.

«Впереди строительный сезон. Это хорошая возможность для трудоустройства, в частности, для молодежи. В этом году мы продолжим формирование студенческих отрядов. Выпускникам вузов предлагается оплачиваемая молодежная практика, молодежи без опыта - проект «Первое рабочее место». В ближайшее время отдельно проведем встречи с полным разъяснением со студентами Kozybayev University и колледжей», - написал Б.Жумабеков.

Ранее градоначальник сообщал, что в центре занятости Петропавловске есть более 800 вакансий. По словам Б.Жумабекова, заработная плата от 60 тысяч тенге - для неквалифицированных работников, от 120 тысяч тенге и выше – для имеющих квалификацию.


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#Северо-Казахстанская область   #Строительство   #Регионы   #Молодежь   #Трудоустройство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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