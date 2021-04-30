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    21:42, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Стройкомпании Алматы проверят на соблюдение техники безопасности после гибели ребенка в парке

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на своей странице в сети Facebook выразил соболезнования в связи с трагической гибелью трехлетнего мальчика в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня произошел трагический случай. Оборвалась жизнь трехлетнего мальчика. Выражаю соболезнования родным и близким. Полиция проведет всестороннее и объективное расследование. Управлениям комфортной городской среды и ГАСК поручено проверить соблюдение строительных норм и правил подрядчиками и субподрядчиками на данном объекте. Кроме того, поручил проверить все строительные компании города на предмет соблюдения техники безопасности при проведении работ», - написал Б. Сагинтаев.


    Напомним, сегодня в Алматы на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев мини-погрузчик сбил насмерть трехлетнего ребенка.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Акимат Безопасность Алматы Происшествия
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