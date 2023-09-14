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    10:15, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Стройфирма обманула дольщиков на 606 млн тенге в ВКО

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    Уголовное дело по подозрению руководства ТОО в незаконном привлечении средств дольщиков, расследуется Департаментом АФМ по ВКО, передает МИА «Казинформ».
    «Расследованием установлено, что должностные лица ТОО в период с 2021 по 2023 года, не имея разрешения на привлечение денежных средств дольщиков активно вовлекали граждан в долевое строительство, завуалировав данную деятельность, как раннее бронирование квартир. Злоупотребляя доверием населения они завладели денежными средствами в сумме 606,5 млн тенге», - сообщили в АФМ.

    В настоящее время договоры предварительного бронирования квартир путем заключения дополнительных соглашений сторонами расторгнуты, строительство не осуществляется, решением суда действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ данного ТОО прекращено.

    В отношении руководителя организации с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Другие государственные органы Строительство
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