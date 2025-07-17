Строящийся таунхаус сносят в предгорье Алматы

Объект находится по улице Оспанова, 89/91.

Как сообщает управление градостроительного контроля Алматы, собственник (физлицо) без разрешительных документов приступил к строительству объекта, а также возвел подпорную стену без разрешительных документов.

В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, после чего управлением подано исковое заявление на снос.

12 апреля 2024 года Медеуским районным судом исковое заявление удовлетворено.

1 июля 2024 года постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения.

Снос начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции.

Ранее незаконный таунхаус снесли в микрорайоне Шугыла по улице Жунисова, участок 135/20.

Также под снос попал двухэтажный таунхаус в микрорайоне Аскартау.



