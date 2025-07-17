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    18:09, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Строящийся таунхаус сносят в предгорье Алматы

    По решению суда под снос попал еще один таунхаус в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Строящийся таунхаус сносят в предгорье Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Объект находится по улице Оспанова, 89/91.

    Как сообщает управление градостроительного контроля Алматы, собственник (физлицо) без разрешительных документов приступил к строительству объекта, а также возвел подпорную стену без разрешительных документов.

    В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, после чего управлением подано исковое заявление на снос.

    12 апреля 2024 года Медеуским районным судом исковое заявление удовлетворено.

    1 июля 2024 года постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения.

    Снос начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции.

    Ранее незаконный таунхаус снесли в микрорайоне Шугыла по улице Жунисова, участок 135/20. 

    Также под снос попал двухэтажный таунхаус в микрорайоне Аскартау.

    Теги:
    Акимат Видео Строительство Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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