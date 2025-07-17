Строящийся таунхаус сносят в предгорье Алматы
По решению суда под снос попал еще один таунхаус в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Объект находится по улице Оспанова, 89/91.
Как сообщает управление градостроительного контроля Алматы, собственник (физлицо) без разрешительных документов приступил к строительству объекта, а также возвел подпорную стену без разрешительных документов.
В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, после чего управлением подано исковое заявление на снос.
12 апреля 2024 года Медеуским районным судом исковое заявление удовлетворено.
1 июля 2024 года постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения.
Снос начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции.
Ранее незаконный таунхаус снесли в микрорайоне Шугыла по улице Жунисова, участок 135/20.
Также под снос попал двухэтажный таунхаус в микрорайоне Аскартау.