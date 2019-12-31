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Строящуюся мечеть в Семее назовут в честь Абая
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Строящуюся новую мечеть в Семее назовут в честь Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акима города Семея Ермака Салимова.
Градоначальник рассказал, что мечеть активно строится и сдать ее намерены в эксплуатацию в 2020 году в преддверии 175-летнего юбилея Абая.
«Мечеть будет названа в честь Абая», - подчеркнул в ходе пресс-конференции Ермак Салимов.
При этом аким отметил, что вся территория у мечети принадлежит городу. Документы для дальнейшего благоустройства данного участка уже готовы. К новой мечети будут возведены два моста.
Напомним, что строительство мечети началось в 2008 году. Однако по разным причинам объект так и не был достроен. Завершить долгострой взялась за свои личные средства одна из местных строительных компаний, которая принадлежит семье Тастекеевых. В этом году начались строительные работы. Украшать мечеть будут золотистые купола, которые уже привезены из Алматы. Высота минарета составит 37 метров. По проекту мечеть рассчитана на 2 700 – 3 000 человек.
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