Строящуюся автодорогу Мерке – Шу – Бурылбайтал осмотрел Бейбут Атамкулов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылскую область с рабочим визитом посетил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в сопровождении главы региона Бердибека Сапарбаева Бейбут Атамкулов посетил участки строительства автодороги Мерке – Шу - Бурылбайтал и провел совещание в акимате Шуского района.

По информации руководителя областного филиала АО «Казавтожол» Айжан Тугановой, генеральным подрядчиком реконструкции 262 километров автодороги республиканского значения Мерке – Шу - Бурылбайтал выступает консорциум в составе ТОО «Китайская компания по строительству и развитию «Синь-Син» и ТОО «АБК Автодор-НС». Заказчик проекта - АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол». Проектом предусмотрено покрытие дороги щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Срок завершения работ – 2022 год.

С апреля 2019 года подрядными компаниями ведутся строительно-монтажные работы. На сегодняшний день завершено устройство более семи миллионов кубометров земляного полотна, построено 250 водопропускных труб, уложено 173 километра в одном направлении. Работы по строительству 20 мостов и путепроводов выполнены в среднем на 70%.

Движение по трассе Мерке – Шу - Бурылбайтал открыто на 151 километрах.

На совещании были обсуждены проблемы, характерные в целом для отечественной дорожно-строительной отрасли, и самые острые - это значительно возросшие цены на стройматериалы. Так, по словам представителя ТОО «АБК Автодор-НС», стоимость битума сегодня составляет 138 тысяч тенге за тонну. Также дорожают металлоконструкции, ГСМ и другие материалы.

Открывший совещание аким области Бердибек Сапарбаев констатировал, что много нареканий в адрес китайского подрядчика, который не имеет в достаточном количестве людей и техники. Есть и другие вопросы, изложенные в письменном виде и предоставленные Министерству индустрии и инфраструктурного развития.

В ходе совещания было отмечено, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК проведет объективный анализ как состояния дорог, так и ценообразования на строительные материалы. Разработают рейтинг подрядчиков, исходя из их опыта работы и качества выполнения, взятых на себя обязательств. Будут создавать пул добросовестных подрядчиков, и наиболее ответственным субподрядным организациям передавать генеральные подряды. Неправильно, когда основной объем работ генподрядчики перекладывают на плечи субподрядных организаций. Кроме того, со стороны последних много жалоб на несвоевременную оплату выполненных работ. Будет продолжен курс на поддержку небольших компаний, занятых на субподрядных работах. Ведь многие стройки именно на них и держатся.

«Проблема растущих цен на стройматериалы – это наша общая проблема, - сказал Бейбут Атамкулов. - Нужно совместно поработать с министерством финансов, внести изменения в закон о государственных закупках. Провести большую работу с антимонопольным комитетом. Хотя, по большому счету, вопрос цен на стройматериалы нужно поднимать, когда проект берется к реализации. Поручаю руководству АО «Казавтожол» проанализировать все контракты дорожных компаний, а подрядчикам дать свои предложения. К китайской компании есть вопросы и в Восточно-Казахстанской области. Если бы вы работали у себя в Китае, те же 90 километров дороги привели бы в порядок, наверное, за 90 дней».

В унисон сказанному тут же, на совещании, субподрядчик в лице павлодарской компании «Темирмаш» пожаловался на задержку выплат со стороны генподрядчика ТОО «АБК Автодор-НС». Министр поручил в кратчайшие сроки произвести оплату выполненных работ.

«Необходимо озаботиться развитием объектов придорожного сервиса. Главная задача – в текущем году открыть дорогу Мерке – Шу - Бурылбайтал в одном направлении. Что касается цен на стройматериалы, пора переходить на другую систему контрактов»,- акцентировал Бейбут Атакулов.