29 Июня 2022 08:48

Строящую газоперерабатывающий завод на Кашагане компанию передадут в госсобственность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компанию ТОО «GPC Investment» передадут в республиканскую собственность. Соответствующее постановление принято Правительством РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

«Принять предложение ТОО «Tau Bereke Group» о передаче в республиканскую собственность 100 % долей участия в уставном капитале ТОО «GPC Investment» по договору дарения», — говорится в тексте постановления.

Компания «GPC Investment» является оператором проекта «Строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1,15 млрд кубометров на базе сырья месторождения Кашаган».

В связи с тем, что частный инвестор отказался продолжать реализацию проекта компания «GPC Investment» будет передана на баланс АО «НК «QazaqGaz».

В свою очередь, это позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка товарным и сжиженным газом по доступной для населения цене, а также своевременно реализовать проект строительства завода.