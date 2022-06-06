Газоперерабатывающий завод на Кашагане запустят к 2024 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Добычу нефти в Казахстане планируют увеличить до 700 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По своей структуре добываемый в Казахстане газ в основном является попутным нефтяным газом, требующим инвестиций в переработку. Однако,учитывая низкую заинтересованность недропользователей в расширении ресурсной базы с учетом цен не покрывающих себестоимость производства газа, необходимы соответствующие стимулирующие меры и актуализация ценовой политики», - сказал Болат Акчулаков на Правчасе в Мажилисе.

В этой связи, по его словам, остро встает вопрос о восполнении ресурсной базы нашей страны путем стимулирующих мер для газовых проектов.

«В настоящее время для увеличения ресурсной базы ведется работа по строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, который уже к 2030 году сможет обеспечить прирост товарного газа в объеме более 6,2 млрд куб.м. Мы прогнозируем, что это будет реализовано в три этапа - 1, 2 и 6 млрд куб. м. С июня 2021 года активно ведутся строительно-монтажные работы по первому этапу проекта мощностью 1 млрд куб. м», - перечислил министр.

Ввод в эксплуатацию первого этапа ожидается в 2024 году.

«Строительство упомянутых ГПЗ прорабатывается в рамках реализации второй фазы Кашаганского проекта, что позволит увеличить добычу нефти с 400 тыс. баррелей в сутки до 700 тыс. баррелей в сутки», - заключил глава Минэнерго.