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    01:47, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Строящийся жилой комплекс горел в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на стройке жилого комплекса на улице Кенесары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Нур-Султана.

    По информации ведомства, 24 сентября в 19:35 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что виден дым по адресу: улица Кенесары, 3А.

    Прибыв на место через семь минут, огнеборцы установили: по предварительным данным, на территории строящегося жилого комплекса горят рубероид и складированный мусор на площади 50 кв. м.

    Пожар локализован в 19.49 и ликвидирован в 19.57.

    Жертв и пострадавших нет.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Астана Происшествия
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