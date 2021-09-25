Строящийся жилой комплекс горел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на стройке жилого комплекса на улице Кенесары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Нур-Султана.

По информации ведомства, 24 сентября в 19:35 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что виден дым по адресу: улица Кенесары, 3А.

Прибыв на место через семь минут, огнеборцы установили: по предварительным данным, на территории строящегося жилого комплекса горят рубероид и складированный мусор на площади 50 кв. м.

Пожар локализован в 19.49 и ликвидирован в 19.57.

Жертв и пострадавших нет.