Строящийся в Шымкенте инфекционный госпиталь сдадут в эксплуатацию 1 июня

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Строящийся в Шымкенте инфекционный госпиталь сдадут в эксплуатацию 1 июня. Об этом на онлайн-брифинге сообщил аким города Мурат Айтенов, передает МИА «Казинформ».

По словам акима, лечебное учреждение рассчитано на 200 мест. На его строительство выделено 5,8 млрд тенге.

«Из резерва акимата города на мероприятия по противодействию коронавирусу направлено 1,2 млрд тенге. Из них на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений выделено 501 млн тенге. Кроме того, проводятся мероприятия по финансовой поддержке медицинских работников, работающих в учреждениях повышенного риска. Так, в марте-апреле 2 764 медицинским работникам 1, 2, 3 групп риска были выплачены надбавки на сумму 799 млн тенге. Также за счет спонсоров оказана финансовая помощь 752 работникам на сумму 42 млн тенге», - сказал глава города.

Для изоляции медицинских работников, находящихся в близком контакте с больными коронавирусом, организованы 6 бесплатных гостиниц и 120 автобусов для доставки на работу.