Строительство ЖК в парке Караганды: другую площадку предоставят компании

Сегодня на аппаратном совещании аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев прокомментировал ситуацию с территорией бывшего Fantasy World. Глава региона поручил найти альтернативный участок для проекта компании.

– Хочу остановиться на ситуации строительства жилого комплекса на территории бывшего FantasyWorld. Сейчас всех волнует дальнейшая судьба этой частой территории. Акимату города поручаю рассмотреть альтернативный участок для реализации проекта компании, – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Он также сообщил о дальнейших планах по использованию этого земельного участка, который находится в частной собственности. Акимат города вместе с компанией должны рассмотреть варианты обустройства этой территории.

Напомним, среди жителей Караганды проект по возведению нескольких жилых комплексов премиум класса вызвал шквал негативных эмоций. ЖК должны были построить на месте бывшего развлекательного центра, который находится на прилегающей территории Центрального парка города.

На прошлой неделе аким Карагандинского региона Ермаганбет Булекпаев обрадовал жителей областного центра, сообщив, что строительство было остановлено.