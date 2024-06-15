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    10:49, 15 Июнь 2024 | GMT +6

    Строительство жилья возобновилось после паводка в Индерском районе

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    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В Индерском районе после паводка возобновилось строительство двух 80-квартирных жилых домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб Атырауской области.

    По словам заместителя акима Индерского района Асета Оразгалиева, одна из многоэтажек будет введена в эксплуатацию в летний период.

    — Строительство жилого дома№ 7/1 будет завершено в конце этого лета. Дом предоставляется очередникам. Откровенно говоря, во время паводка были трудности с транспортировкой, доставкой стройматериалов в район. После наводнения в Индерском районе возобновляются строительные работы. В этом году при школах по району построят четыре спортивные площадки. В их числе школы в селах Елтай, Коктогай, Аккала, — сказал спикер.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Очередь на жилье Жилье Строительство Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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