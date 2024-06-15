Строительство жилья возобновилось после паводка в Индерском районе

По словам заместителя акима Индерского района Асета Оразгалиева, одна из многоэтажек будет введена в эксплуатацию в летний период.

— Строительство жилого дома№ 7/1 будет завершено в конце этого лета. Дом предоставляется очередникам. Откровенно говоря, во время паводка были трудности с транспортировкой, доставкой стройматериалов в район. После наводнения в Индерском районе возобновляются строительные работы. В этом году при школах по району построят четыре спортивные площадки. В их числе школы в селах Елтай, Коктогай, Аккала, — сказал спикер.