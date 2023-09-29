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    12:52, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Строительство железной дороги «Бахты-Аягоз» и газоперерабатывающего завода обсудили в Правительстве

    Правительство
    пресс-служба Премьер-Министра РК

    Меры по реализации ряда крупных инвестиционных проектов рассмотрены на заседании Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики во главе с Премьер-Министром РК Алиханом Смаиловым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

    Участники обсудили строительство железной дороги «Бахты-Аягоз» протяженностью 270 км, которая позволит существенно увеличить транспортно-транзитный потенциал республики, а также строительство совместно с французской компанией агро-процессингового логистического хаба в Алматинской области. Диверсифицированный центр нового формата по продажам свежих фруктов и овощей, мясной, рыбной и молочной продукции планируется открыть в рамках реализации проекта G4 City.

    Правительство РК
    Фото: пресс-служба Премьер-Министра РК
    Правительство РК
    Фото: пресс-служба Премьер-Министра РК

     

    Кроме того, на заседании обсуждены актуальные вопросы строительства газоперерабатывающего завода на месторождении «Кашаган», который будет давать экономике не менее 700 млн кубометров сжиженного газа в год.

    Теги:
    Правительство Инвестпроекты Строительство Экономика
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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