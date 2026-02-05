РУ
    03:00, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Уникальная операционная поднимет нейрохирургию Казахстана на новый уровень

    Министр здравоохранения Акмарал Альназарова посетила 4 февраля Национальный центр нейрохирургии в Астане, где ознакомилась с ходом реализации проекта по созданию первой в стране гибридной операционной для нейрохирургии, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Национальный центр нейрохирургии в Астане
    Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

    б этапах реализации проекта, технологических параметрах и возможностях нового объекта рассказал председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии» Серик Куандыкович Акшулаков.

    — Создание гибридной нейрохирургической операционной — это важный шаг в развитии современной нейрохирургии в Казахстане. Данный проект позволит объединить возможности микро- и эндоваскулярной хирургии в одном операционном пространстве, сократить риски осложнений и значительно улучшить результаты лечения пациентов с наиболее сложными сосудистыми и опухолевыми патологиями головного мозга, — сказал он.

    Национальный центр нейрохирургии в Астане
    Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

    В рамках проекта планируется выполнение широкого спектра высокотехнологичных нейрохирургических вмешательств, включая операции при сосудистых заболеваниях головного мозга, опухолях, кровоизлияниях, функциональных нарушениях и других сложных патологиях.

    Внедрение гибридных операционных безусловно позволит снизить очередность и повысить доступность сложных нейрохирургических вмешательств для всех жителей страны.

    Такой формат хирургии позволяет выполнять несколько сложных операций одномоментно, без перемещения пациента и без увеличения времени наркоза, повышая точность и безопасность вмешательства.

    Национальный центр нейрохирургии в Астане
    Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

    Запуск этой операционной выведет отечественную нейрохирургию на новый уровень. Она обеспечит проведение ранее недоступных в стране вмешательств, сократит число многоэтапных операций и снизит риски осложнений при лечении сложных сосудистых заболеваний головного мозга.

    Ввод в эксплуатацию гибридной нейрохирургической операционной ожидается летом 2026 года.

    В стенах центра министр побеседовала с пациентами, интересовалась качеством лечения, условиями госпитализации.

    Пациенты поделились теплыми отзывами о высоком профессионализме врачей и медсестер, рассказали, что проходят лечение в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), госпитализация была организована без сложностей.

    Жанара Мухамедиярова
