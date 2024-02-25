РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Строительство объектов будут контролировать с помощью видеонаблюдения в Актюбинской области

    камеры видеонаблюдения
    Фото: pixabay.com

    В Актюбинской области подрядные компании, которые намереваются построить объект на бюджетные средства, теперь будут обязаны устанавливать на стройплощадках видеокамеры. Через них организацией-заказчиком будет производиться контроль за работой строителей и оценка хода самого строительства. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления архитектуры, градостроительства и строительства Аслан Жарасбаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облакимата.

    Вопрос рассматривался на заседании комиссии по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, которое прошло под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова.

    Выступая на совещании, Аслан Жарасбаев отметил, что в соответствии с поручением главы региона уже стартовали работы по установке видеокамер.

    На сегодняшний день в Актюбинской области насчитывается 13 объектов долгостроев. В трех из них, в частности, в спортивном комплексе Бадамша, школах Терисаккан и Шилисай уже установлены видеокамеры. А в спорткомплексе Запад, школах Ащысай, Темир-мост, Жарма оборудование видеонаблюдения на стадии монтажа. В управлении строительства отмечают, что на четырех объектах камеры не установлены из-за отсутствия представителей подрядных организаций.

    - В 2024 году объявлен конкурс на строительство 27 объектов, на которых предусмотрена установка камер видеонаблюдения. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 11 из этих объектов, - сказал Аслан Жарасбаев.

    Теги:
    Регионы Акимат Строительство Актюбинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!