Строительство объектов будут контролировать с помощью видеонаблюдения в Актюбинской области

В Актюбинской области подрядные компании, которые намереваются построить объект на бюджетные средства, теперь будут обязаны устанавливать на стройплощадках видеокамеры. Через них организацией-заказчиком будет производиться контроль за работой строителей и оценка хода самого строительства. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления архитектуры, градостроительства и строительства Аслан Жарасбаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Вопрос рассматривался на заседании комиссии по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, которое прошло под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова.

Выступая на совещании, Аслан Жарасбаев отметил, что в соответствии с поручением главы региона уже стартовали работы по установке видеокамер.

На сегодняшний день в Актюбинской области насчитывается 13 объектов долгостроев. В трех из них, в частности, в спортивном комплексе Бадамша, школах Терисаккан и Шилисай уже установлены видеокамеры. А в спорткомплексе Запад, школах Ащысай, Темир-мост, Жарма оборудование видеонаблюдения на стадии монтажа. В управлении строительства отмечают, что на четырех объектах камеры не установлены из-за отсутствия представителей подрядных организаций.