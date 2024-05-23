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    22:45, 22 Май 2024 | GMT +6

    Строительство новой котельной начали в одном из поселков Карагандинской области

    котельная
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Карагандинской области готовятся к новому отопительному сезону. Главе региона Ермаганбету Булекпаеву доложили о работах в Осакаровском и Бухар-Жырауском районах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В поселке Молодежном Осакаровского района котельная, отапливающая один из микрорайонов, морально устарела. Оборудование в ней изношено. Поэтому будут строить новую модульную котельную. Это позволит решить проблемы с теплоснабжением в поселке.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    — За счет частных инвестиций ТОО «ThermoGazEnergy» начато строительство модульной котельной. В настоящее время завершаются земляные работы, завезен щебень, арматура для монолитной плиты под котельную. До 1 июня планируется закончить заливку монолитных плит под котельную и склад угля, а также завершить ограждение территории, — сообщил аким Осакаровского района Руслан Нурмуханбетов.

    По его словам, решен вопрос с поставкой оборудования. Закончить работы планируют в августе, чтобы успеть запустить новую котельную к началу отопительного сезона 2024–2025 годов.

    В Молодежном также отремонтируют 1,6 км тепловых сетей.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Всего в Осакаровском районе 76 АСО и 5 локальных котельных. По каждому теплоисточнику определён план и график работ.

    Продолжится работа по выносу АСО из зданий школ. В планах на этот год четыре объекта — в селах Родниковское, Акбулак, Пионерское и Шункырколь.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    А в Бухар-Жырауском районе ремонт пройдет в центральной котельной поселка Кушокы. Здесь также заменят почти 8 км квартальных тепловых сетей.

    Мощности семи модульных котельных будут увеличены из-за присоединения новых потребителей. К примеру, в поселке Ботакара эти работы пройдут на четырёх котельных — на улицах Ауэзова, Бокейхана, Абылайхана и Бухар-жырау.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Бухар-Жырауском районе также будут проводиться работы по уменьшению износа электросетей. В этом году запланирован капитальный ремонт 265 км высоковольтных линий и 44 КТП.

    По итогам совещания аким области дал ряд поручений по своевременному проведению всех работ.

    Теги:
    Ремонт Энергетика Карагандинская область Авария на теплосетях Строительство
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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