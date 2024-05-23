Строительство новой котельной начали в одном из поселков Карагандинской области

В Карагандинской области готовятся к новому отопительному сезону. Главе региона Ермаганбету Булекпаеву доложили о работах в Осакаровском и Бухар-Жырауском районах, передает корреспондент агентства Kazinform.

В поселке Молодежном Осакаровского района котельная, отапливающая один из микрорайонов, морально устарела. Оборудование в ней изношено. Поэтому будут строить новую модульную котельную. Это позволит решить проблемы с теплоснабжением в поселке.

Фото: акимат Карагандинской области

— За счет частных инвестиций ТОО «ThermoGazEnergy» начато строительство модульной котельной. В настоящее время завершаются земляные работы, завезен щебень, арматура для монолитной плиты под котельную. До 1 июня планируется закончить заливку монолитных плит под котельную и склад угля, а также завершить ограждение территории, — сообщил аким Осакаровского района Руслан Нурмуханбетов.

По его словам, решен вопрос с поставкой оборудования. Закончить работы планируют в августе, чтобы успеть запустить новую котельную к началу отопительного сезона 2024–2025 годов.

В Молодежном также отремонтируют 1,6 км тепловых сетей.

Фото: акимат Карагандинской области

Всего в Осакаровском районе 76 АСО и 5 локальных котельных. По каждому теплоисточнику определён план и график работ.

Продолжится работа по выносу АСО из зданий школ. В планах на этот год четыре объекта — в селах Родниковское, Акбулак, Пионерское и Шункырколь.

Фото: акимат Карагандинской области

А в Бухар-Жырауском районе ремонт пройдет в центральной котельной поселка Кушокы. Здесь также заменят почти 8 км квартальных тепловых сетей.

Мощности семи модульных котельных будут увеличены из-за присоединения новых потребителей. К примеру, в поселке Ботакара эти работы пройдут на четырёх котельных — на улицах Ауэзова, Бокейхана, Абылайхана и Бухар-жырау.

Фото: акимат Карагандинской области

В Бухар-Жырауском районе также будут проводиться работы по уменьшению износа электросетей. В этом году запланирован капитальный ремонт 265 км высоковольтных линий и 44 КТП.

По итогам совещания аким области дал ряд поручений по своевременному проведению всех работ.