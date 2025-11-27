Строительство мавзолея Марадоны в Буэнос-Айресе остановлено

Как сообщает газета La Nación, объявление о строительстве мавзолея и начало работ были сделаны в октябре 2023 года при поддержке национального правительства и правительства города.

Пять лет назад весь мир был потрясен новостью о смерти Диего Армандо Марадоны.

26 ноября 2020 года, на следующий день после сообщения о кончине, в Каса Росада состоялась церемония прощания.

Спустя три года, когда суд по установлению причины смерти еще не начался, семья легенды стала добиваться переноса его останков в собственный мавзолей. Предлагались разные планы, варианты расположения и концепции, но в итоге было решено создать мемориал в столичном районе Пуэрто-Мадеро — M10 Memorial.

15 августа 2024 года дочери Марадоны, Дальма и Джаннина, обратились в Уголовный суд № 3 Сан-Исидро — именно там рассматривалось дело в отношении медицинской команды из восьми человек, обвиняемых в возможном непредумышленном убийстве — с просьбой разрешить эксгумацию и перенос останков. Суд удовлетворил ходатайство. Проект, который уже начал обретать форму, сегодня фактически заброшен, и дальнейшая судьба тела футбольного гения остается неизвестной.

— Мемориал M10 будет расположен между Домом правительства и Пуэрто-Мадеро. Он будет включать 1000 кв. м крытых помещений и сможет принимать до миллиона посетителей в год. Мемориал M10 планирует открыть свои двери в 2025 году, чтобы каждый мог его посетить, — указано на сайте M10 Memorial.

На сайте также остается активной кнопка «сделать пожертвование». Несмотря на то, что работы находились в активной стадии, корпорация градостроительного планирования (CPM, бывшая корпорация Пуэрто-Мадеро) подтвердила изданию La Nación, что «соглашение о строительстве мавзолея в честь Диего Армандо Марадоны аннулировано».

Продолжительное время на площадке не наблюдалось видимых работ, пишеь газета.

В 2022 году за 2,4 млн долларов на аукционе был продан мяч, которым Диего Марадона забил «гол столетия».