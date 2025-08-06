Строительство литейно-прокатного комплекса Qarmet - новое слово в мировой металлургии

Впервые в истории не только комбината Казахстана, но и металлургии Центральной Азии в целом, наладится производство новых премиальных видов стали для использования в нефтяной, атомной и машиностроительной отраслях. Планируется выпуск 4 миллионов тонн высококачественного плоского проката в год. Комплекс будет полностью возведён с нуля и оснащён самым современным оборудованием.

О перспективах нового ЛПК рассказал директор по развитию Qarmet Corporation Йенс Барт, который до вступления в команду Qarmet на протяжении 25 лет занимал руководящие позиции в ведущих международных компаниях в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности – «SMSGroup», Германия (член правления) и «Research & Consulting», Германия (генеральный директор).

Фото: Qarmet

— Господин Барт, для начала позвольте спросить, что стало ключевым мотивом для Вашего переезда в Казахстан и присоединения к команде Qarmet в Темиртау?

— Меня привлекли масштаб и амбициозность задач Qarmet: не просто модернизировать производство, но изменить саму роль Казахстана на глобальной карте металлургии. Решение переехать в Темиртау стало для меня возможностью не только видеть изменения со стороны, а непосредственно участвовать в их реализации. Здесь опытная, динамичная команда, большие индустриальные партнёры и конкретный мандат на развитие. Такой шанс сделать вклад в промышленную историю страны выпадает не каждый день. Потому я здесь и хочу применить все свои знания.

— Вы руководите проектом нового литейно-прокатного комплекса Qarmet. Почему именно этот проект так необходим для развития производства и действительно ли это будет технологическим прорывом в отечественной металлургии?

— После ознакомления с текущими возможностями предприятия стало понятно почему важно реализовывать радикальные изменения уже сегодня. Оставаться в наши годы с технологиями прошлого века непозволительно. Особо отмечу, что наша инициатива по выведению Qarmet на глобальные передовые позиции проводится в рамках поручения высшего руководства страны – я знаю, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчёркивал важность для государства повышения конкурентоспособности отечественной металлургии.

Для выполнения этой задачи мы реализуем несколько амбициозных и масштабных проектов. Так, уже в сентябре этого года комбинат в Темиртау, впервые за всю свою историю, получит доступ к природному газу. Это самая крупная инициатива по защите экологии в нашем регионе. После перехода на газ у нас увеличатся мощности доменных печей и снизится себестоимость чугуна, что позволит нам нарастить производство жидкой стали до 6 млн. тонн. Символично, что в 2026 году запустится новый сортопрокатный стан мощностью 1 млн тонн в год. 2027 год станет историческим по значению для всей казахстанской металлургии. Мы введем в эксплуатацию новые коксовые батареи №8 и №9 производительностью 1,5 млн тонн сухого кокса в год. Также осуществим запуск горно-шахтного комплекса и обогатительных фабрик в Каражале. Мы рассматриваем возможности входа в сегмент труб большого диаметра. Эти проекты позволят Казахстану полностью закрыть свои потребности.

Лично для меня особое место в проекте модернизации производства занимает строительство ЛПК. Это, безусловно, новый этап для казахстанской металлургии. На территории ЕАЭС и СНГ нет таких комплексов. В основном используются прокатные станы, построенные десятилетия назад. Новый ЛПК — это технология нового поколения, он позволит нам производить премиальные виды марок стали для различных отраслей экономики. Мы создаём высокотехнологичное и экологически ответственное производство, способное конкурировать с лучшими мировыми площадками.

— Какое главное преимущество нового ЛПК перед действующими прокатными станами?

— Наши прокатные цеха были построены ещё в середине XX века. Они работают на оборудовании, которое давно исчерпало свой ресурс и требует постоянной ремонтной поддержки. Кроме того, они ориентированы на традиционные низкоуглеродистые марки стали, которые в основном используются для строительных сегментов и продукции общего назначения. Мы ограничены по толщине, по ширине и, если обращать внимание на конкурентную среду, это для нас создает определённые проблемы. Новая технология ЛПК решит эту проблему. Мы стремимся производить металл толщиной до 0,6 мм при горячем прокате и этой продукцией заменить часть продукции, которую сегодня можно выпускать только на станах холодной прокатки, а значит получить конкурентное преимущество в себестоимости. Есть аналогичные производства в Европе и Китае, которые данный путь уже прошли. Мы понимаем, как они это делали, и первыми открываем этот путь уже в Центральной Азии.

— Какая существует разница между классической технологией производства проката и новой технологией литейно-прокатного комплекса?

— На данный момент основным агрегатом, выступающим в производственном цикле второго передела, является прокатный стан НШПС-1700. Оборудование специализируется на горячей прокатке готовых слябов (заготовки металла), полученных в машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Это классическая технология, которая состоит из раздельных переделов. Формируется раскалённый сляб, имеющий толщину 200 мм, который после охлаждения перед прокатом снова разогревается в методических печах до температуры 1 200 градусов Цельсия, только потом подаётся в прокатный стан.

На литейно-прокатном комплексе мы фактически разливаем сразу сталь в тонкий сляб при температуре 1 100 градусов Цельсия и путём либо газовой либо индукционной печи поддерживаем необходимые параметры нагрева. Сляб напрямую идёт на прокатку, без промежуточного нагрева в методических печах. Это позволяет значительно сократить энергозатраты, минимизировать теплопотери и добиться более высокого качества проката. Такой короткий и непрерывный цикл обеспечивает более стабильную структуру металла, улучшенную поверхность и точную геометрию проката.

Фото: QazTehna

—Где используются премиальные марки стали?

— Премиальные марки стали находят применение в отраслях, где особенно важны высокая прочность, износостойкость, устойчивость к коррозии и экстремальным температурам. В строительстве они используются при возведении мостов, стадионов, высотных зданий и конструкций для Крайнего Севера — там применяются высокопрочные низколегированные стали, выдерживающие большие нагрузки и температурные перепады. В машиностроении и транспорте такие стали востребованы при производстве рам грузовиков, вагонов, кузовов. Инструментальная промышленность применяет стали для изготовления режущих инструментов, штампов и пресс-форм, где требуется максимальная твёрдость. В нефтегазовой и химической промышленности премиальные стали незаменимы для оборудования, работающего под давлением и в агрессивных средах — трубопроводов, теплообменников, резервуаров. В атомной энергетике они играют ключевую роль: жаропрочные и коррозионностойкие марки используются для изготовления корпусов реакторов, теплообменного оборудования и трубопроводов. Премиальные марки стали — это основа надёжности и безопасности в самых ответственных технологических системах.

— На какой стадии сейчас находится проект? Когда планируется запуск комплекса?

— Мы просчитали несколько вариантов конфигурации ЛПК. Параллельно мы работаем с потенциальными поставщиками оборудования – ведущими международными инжиниринговыми компаниями Primetals Technologies (Австрия), SMS Group (Германия) и Danieli (Италия). До конца года мы полностью войдём в проект, и по нашим расчётам старт производства планируется в 2027 году. Ввод в работу литейно-прокатного комплекса станет важной вехой в стратегии устойчивого роста Qarmet и подтверждением нашего курса на борьбу за технологическое лидерство в масштабах мировой металлургии.