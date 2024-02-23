Строительство дороги Караганда – Балхаш должно завершиться в этом году

В этом году в стране должно быть завершено строительство нескольких крупных автомагистралей. В том числе ожидается полное открытие автобана Караганда-Балхаш. Конкретные поручения по этим вопросам дал и глава правительства Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Строительство дороги Караганда-Балхаш началось в 2019 году. Общая протяженность трассы составляет 363 километра. Генеральным подрядчиком проекта является — CITIC Construction Co., LTD. Строительство данной дороги обходится государству в 317 млрд тенге. Завершения строительства этого автобана с нетерпением ждут не только водители и жители прилегающих к дороге населенных пунктов, но и правительство. Во время недавнего визита Карагандинского региона Премьер-министр страны Олжас Бектенов дал конкретные поручения по завершению проекта как можно скорее.

Как отмечают в компании «Казавтожол», работы по строительству дороги задержались на два года из-за пандемии, после чего строительные материалы подорожали. Первоначальная стоимость проекта составляла 248 млрд тенге. Но в связи с удорожанием строительных материалов, проект был пересмотрен. В итоге цена его возросла до 317 млрд тенге.

— По запросу руководителей внесены изменения в цену в проектном документе. Срок завершения работ — ноябрь 2024 года. На сегодняшний день выполнено 85% работ. С начала строительства было заложено 36,4 млн кубометров материала для земляного полотна. То есть 714,8 километров нижнего слоя основания и 719,3 километров верхнего слоя основания. Сейчас на 701 километре уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, с учетом встречных маршрутов. Всего должно быть 720 километров. А второй слой асфальтового покрытия уложен на 158,6 километрах дороги. На данный момент осталось всего 4 километра объездных дорог. Из-за отсутствия ограждений и дорожных знаков, разделяющих противоположные движения автобана, для проезда транспорта не все 4 полосы были открыты сразу. Только две полосы движения разрешены для движения в противоположных направлениях, — пояснили в АО «Казавтожол».

На сегодняшний день в рамках проекта построено 11 мостов. Общее количество водопропускных труб составило 311, из них уже построено 309. Остальные работы должны быть завершены в этом году. На зиму подготовлены необходимые строительные материалы.

Движение транспортных средств по новому покрытию осуществляется на 340 км, в том числе в текущем году открыто движение на 65 км.Помимо этого, в рамках среднего ремонта в 2024 году будет охвачено 7 участков автомобильных дорог республиканского значения Карагандинской области общей протяженностью 127,3 км. Из них 3 участка являются переходящими с 2023 года (33,1 км) и 4 новых участка (94,2 км). Общая стоимость проектов — 12 508 814 515 тенге.

Все работы находятся под постоянным контролем Национального центра качества дорожных активов. Кроме ремонта и реконструкции ежегодно выделяются средства на содержание дорог. В целом сеть автомобильных дорог республиканского значения по Карагандинской области составляет 1853,5 км, из которых 471,6 км — находятся на реконструкции, 33 км — на среднем ремонте, и 1444 км — на содержании у КОФ ТОО «КАЖсервис».

На содержание автомобильных дорог республиканского значения по Карагандинской области на 2024 год выделено 2,5 млрд тенге (при нормативной потребности — 4,3 млрд тенге). С начала текущего года по содержанию уже освоено 760,8 млн тенге.

Вышеуказанные почти 1,5 тысяч км обслуживают 9 ДЭУ: 8 ДЭУ Карагандинского филиала ТОО «КАЖсервис», а также ДЭУ-47, базирующийся в селе Аршалы Акмолинской области.

Для зимнего содержания у 9 ДЭУ имеется 145 единиц техники, хотя по нормам должно быть 324 единиц техники. В два раза меньше. И даже имеющаяся техника оставляет желать лучшего, говорят в компании «КАЖсервис».

— Необходимо отметить, что парк дорожно-эксплуатационной техники КОФ ТОО «КАЖсервис» насчитывает 145 единиц спец техники, при нормативе в 324 единиц, однако из имеющегося количества техники срок эксплуатации 61 единица спецтехники превышает 10 лет и требует списания. По результатам анализа наблюдается дефицит не менее 240 единиц спецтехники. Факты по нехватке спецтехники и людских ресурсов усложняет своевременно проводить мероприятия по обеспечению безопасного дорожного движения в зимний период, — говорят КОФ ТОО «КАЖсервис».

Приобрести технику за счет собственных средств сейчас не можем, говорят в компании. Связано это с тем, что выделение финансовых средств со стороны уполномоченного органа ограничено. Чтобы решить проблему, компания просит государственной поддержки в виде финансово-экономического обоснования.