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    11:37, 23 Май 2024 | GMT +6

    Строительство домов для пострадавших в Кульсары завершится осенью

    Строительство
    Фото: Правительство РК

    В настоящее время строительные компании начали подготовку к заливке фундамента 80 частных домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Первые 80 домов в микрорайоне «Болашак» города Кульсары будут построены за счет средств общественного фонда «Қазақстан халқына».

    Как рассказал руководитель управления строительства Атырауской области Нурберген Кусайынов, сегодня в работах по выравниванию грунта задействовано 20 единиц спецтехники трех подрядных организаций и 30 рабочих.

    — В настоящее время параллельно строительству фундамента начаты работы по прокладке дорожной инфраструктуры к новому микрорайону. Остальные инженерные коммуникации сюда уже подведены, — рассказал Н. Кусайынов.

    В рамках меморандума, подписанного с акиматом Атырауской области, местный исполнительный орган обеспечил выделение земельных участков для строительства новых домов, учитывая их неподверженность подтоплениям, а также контроль за качеством строительных работ с соблюдением сроков и технических требований.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Фонд «Қазақстан халқына» Регионы Казахстана Компенсация Акимат Жилье Строительство Паводки в Казахстане Оперштаб
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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