Строительство домов для пострадавших от паводка началось в Костанае

Местный подрядчик осуществляет строительство 9 домов для пострадавших от паводка жителей Костаная. 9 семей в скором времени станут обладателями собственных участков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аким города Марат Жундубаев посетил стройку и ознакомился с ходом работ. Строительство развернулось в жилом массиве «Кунай».

По данным заявлениям, 21-го мая начато строительство 9-ти типового проекта домов, общей площадью 80 квадратных метра. В целом, на этой территории разместятся порядка 55 двухэтажных домов и 69 одноэтажных домов.

— К домам будут подведены все коммуникации: газ, вода, тепло, канализация, электроснабжение, территории будут ограждены. Что касается благоустройства, то

будут тротуар, брусчатка и подъездные пути для транспорта. Площадь земельного

участка составляет 8,1 соток земли, размерами 27*30 метров, — отметили в пресс-службе акимата города.

Работы обещают завершить в июле. Все работы выполняет местный подрядчик.