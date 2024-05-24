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    10:21, 24 Май 2024 | GMT +6

    Строительство домов для пострадавших от паводка началось в Костанае

    Строительство домов для пострадавших от паводка началось в Костанае
    Фото: акимат

    Местный подрядчик осуществляет строительство 9 домов для пострадавших от паводка жителей Костаная. 9 семей в скором времени станут обладателями собственных участков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аким города Марат Жундубаев посетил стройку и ознакомился с ходом работ. Строительство развернулось в жилом массиве «Кунай». 

    По данным заявлениям, 21-го мая начато строительство 9-ти типового проекта домов, общей площадью 80 квадратных метра. В целом, на этой территории разместятся порядка 55 двухэтажных домов и 69 одноэтажных домов.

    — К домам будут подведены все коммуникации: газ, вода, тепло, канализация, электроснабжение, территории будут ограждены. Что касается благоустройства, то
    будут тротуар, брусчатка и подъездные пути для транспорта. Площадь земельного
    участка составляет 8,1 соток земли, размерами 27*30 метров, — отметили в пресс-службе акимата города.

    Работы обещают завершить в июле. Все работы выполняет местный подрядчик.

    Теги:
    Пострадавшие Строительство Костанай Паводки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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