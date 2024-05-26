Строительство Дома медиков начали в одном из районов Карагандинской области

В поселке Нура Карагандинской области появится Дом медиков. В нем будет 14 служебных квартир для сотрудников здравоохранения. Таким образом местная власть намерена привлечь врачей в район, передает корреспондент агентства Kazinform.

Строительство Дома медиков необходимо для привлечения молодых специалистов. В районном центре уже приступили к реконструкции бывшего административного помещения. После завершения работ будет 14 служебных квартир для медицинских работников.

Проект представили акиму области Ермаганбету Булекпаеву во время его рабочей поездки в Нуринский район.

— Прежде это было здание ветеринарной станции. В прошлом году мы его перевели в коммунальную собственность, затем передали на баланс управления здравоохранения. Разработали ПСД. Начали реконструкцию здания. В доме будет 14 квартир, центральное отопление. Предусмотрен спортивный зал, — рассказал аким Нуринского района Бакытжан Муканов.

По его словам, в прошлом году по проекту «С дипломом — в село!» в район приехали 26 молодых специалистов, в том числе семь врачей.

Дефицит медицинских работников по-прежнему есть, особенно не хватает узких специалистов.