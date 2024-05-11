Строительство автодороги «Атырау-Астрахань» завершат к концу года

Ведется реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Атырау-Астрахань» от км 616 до км 833 до границы с Российской Федерацией общей протяженностью 277 км. Работы на этом участке начались в 2018 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казавтожол.

Завершены и сданы в эксплуатацию 60 км дороги, идет реконструкция оставшихся 217 км — от км 616 до км 833. Проект выполняется в соответствии с международными стандартами, в его реализации принимают участие как местные, так и иностранные компании из Италии, Турции и Азербайджана.

— В этом году с началом более благоприятных погодных условий, несмотря на сложную паводковую ситуацию, подрядные компании приступили к строительно-монтажным работам. В проекте задействованы около 400 единиц специализированной дорожно-строительной техники и более 650 сотрудников. За прошлый год на участке км 616-833 были завершены работы по устройству земляного полотна объемом 3,7 млн м3 на 210 км дороги. Также уложено 187,5 км слоев основания и 187 км нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона. Таким образом, на протяжении 187 км обеспечен безопасный и комфортный проезд по новому асфальтобетонному покрытию, — сообщили в компании.

С начала 2024 года на проекте уложено более 22 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, что составляет примерно 9 км дорожного покрытия.