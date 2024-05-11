Строительство автодороги «Атырау-Астрахань» завершат к концу года
Ведется реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Атырау-Астрахань» от км 616 до км 833 до границы с Российской Федерацией общей протяженностью 277 км. Работы на этом участке начались в 2018 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казавтожол.
Завершены и сданы в эксплуатацию 60 км дороги, идет реконструкция оставшихся 217 км — от км 616 до км 833. Проект выполняется в соответствии с международными стандартами, в его реализации принимают участие как местные, так и иностранные компании из Италии, Турции и Азербайджана.
— В этом году с началом более благоприятных погодных условий, несмотря на сложную паводковую ситуацию, подрядные компании приступили к строительно-монтажным работам. В проекте задействованы около 400 единиц специализированной дорожно-строительной техники и более 650 сотрудников.
За прошлый год на участке км 616-833 были завершены работы по устройству земляного полотна объемом 3,7 млн м3 на 210 км дороги. Также уложено 187,5 км слоев основания и 187 км нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона. Таким образом, на протяжении 187 км обеспечен безопасный и комфортный проезд по новому асфальтобетонному покрытию, — сообщили в компании.
С начала 2024 года на проекте уложено более 22 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, что составляет примерно 9 км дорожного покрытия.
— Одной из основных причин задержек в выполнении работ на проекте является нехватка инертного материала в этом регионе. Чтобы строить дороги, необходим щебень. Его доставка на объект осуществляется по железной дороге со станций Мугалжар и Бершугир, которые находятся более чем в 1000 км от проекта. Раньше путешествие по этому участку занимало примерно пять часов, а сегодня можно проехать всю дорогу за два часа. Планируется завершить проект к концу 2024 года, — добавили в компании «Казавтожол».