Строительство 33 объектов социальной сферы завершено в Акмолинской области в 2025 году

Как сообщили в управлении строительства, архитектуры и градостроительства, в 2025 году в регионе завершено строительство 33 объектов социальной сферы, охватывающих ключевые направления — образование, здравоохранение, спорт и культуру.

Значительный объем работ выполнен в сфере образования. Завершено 7 объектов, включая 5 школ общей вместимостью 1 128 мест. Новые школы открыты в селах Буланды, Петровка и Жанажол, в селе Бестобе, а также школа-интернат на 588 мест в городе Кокшетау. Кроме того, построены 2 общежития по 300 мест — при колледже культуры в Кокшетау и IT-лицее в Щучинске, что способствует расширению доступности среднего и профессионального образования.

Фото: управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области

В сфере здравоохранения завершено строительство 14 объектов. В городе Степняк введена в эксплуатацию больница на 45 койко-мест, совмещенная с поликлиникой на 200 посещений в смену. Особое внимание уделено развитию первичной медико-санитарной помощи в сельской местности. В рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 10 объектов -врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и медицинские пункты.

Фото: управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области

Активно развивается спортивная инфраструктура региона. В прошлом году завершено строительство 7 спортивных объектов, среди которых многофункциональный комплекс «Kokshe Arena» в Кокшетау, дворец спорта в Щучинске, детско-юношеская спортивная школа в селе Зеренда, плавательный бассейн в Макинске, а также 3 физкультурно-оздоровительных комплекса в селах Красный Яр, Бозайгыр и Коргалжын. Реализация данных проектов направлена на популяризацию массового спорта и формирование здорового образа жизни.

Фото: управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области

В сфере культуры в прошлом году завершено строительство и благоустройство 5 объектов, в числе которых центр досуга в селе Жибек жолы, парк борцам революции в городе Кокшетау, а также дома культуры в селах Кенесары, Вознесенка и городе Щучинске, что создает дополнительные возможности для культурного развития и досуга населения.

Работа по развитию социальной инфраструктуры продолжается. В настоящее время в области реализуется 26 объектов социальной сферы. В сфере образовании запланировано строительство 3 детских садов на 280 мест каждый — в городах Кокшетау и Косшы, а также в селе Караоткель Целиноградского района, в том числе специализированного дошкольного учреждения для детей с нарушением речи.

В здравоохранении запланировано строительство 3 объектов первичного звена — врачебных амбулаторий в селах Каменка и Лесное, а также фельдшерско-акушерского пункта в селе Веселое Сандыктауского района.

В спортивной отрасли в 2026 году реализуется 7 проектов, включая строительство 4 физкультурно-оздоровительных комплексов, двух культурно-спортивных комплексов и открытого спортивного комплекса. Эти объекты будут способствовать расширению доступности спортивной инфраструктуры, особенно в сельской местности.

В сфере культуры предусмотрена реализация девяти объектов, среди которых музей в селе Зеренда, центр досуга молодежи в селе Жаксы, променад в селе Бурабай, а также строительство шести домов культуры в населенных пунктах области.

Кроме того, ведется строительство 3 административных зданий — центра обслуживания населения в селе Акмол, а также зданий Комитета национальной безопасности и прокуратуры в городе Косшы. В сфере социального обеспечения реализуется крупный проект — строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в областном центре

К слову, комплексная реализация указанных проектов позволяет системно развивать социальную инфраструктуру Акмолинской области, обеспечивая равный доступ населения к образовательным, медицинским, культурным и спортивным услугам, а также формируя устойчивую основу для социально-экономического развития региона.