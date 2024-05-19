Строительств 200 домов начали в Уилском районе Актюбинской области

В Актюбинской области 13 подрядных компаний приступили к строительству более 200 домов в Уилском районе. Число стройкомпаний может еще увеличиться по мере потребности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Начали строить жилье в селе Каратал Уилского района. Для 173 домов выделили земельные участки. Аким области Асхат Шахаров, отправившийся с рабочей поездкой в ​​Уилский район, встретился с местными жителями и представителями подрядных организаций, выполняющих строительные работы.

Во время наводнения в Каратале было затоплено 214 домов. Оставшаяся без жилья 41 семья обратилась в акимат с просьбой построить им дома в райцентре. Остальные владельцы аварийного жилья пожелали остаться в своем селе, где им также построят новые дома.

На строительство 173 домов в Каратале запланировано 4,5 млрд тенге. Подрядными организациями, реализующими проект, являются ТОО «Әлия жолдары», «ГТА-Сервис» и «Стройстандарт-222».

Земельные участки обеспечены инженерной инфраструктурой. Также здесь разместят новые здания детского сада и интерната взамен старых.

Фото: акимат Актюбинской области

- Мы построим новый детский сад и интернат. Прежде всего, эти два объекта должны быть готовы к новому учебному году. Строительные компании, взявшие на себя эти проекты, должны выполнить работы в срок. Акиму района и его заместителям следует держать на контроле этот вопрос, — сказал Асхат Шахаров на встрече с жителями.

После этого аким области отправился в село Уил. Там он ознакомился с состоянием моста, смытого во время паводка. Строительство временного моста на въезде в село было завершено в начале мая.

Глава региона осмотрел и земельные участки в Уиле, где будет построено жилье для жителей сел Каратал и Екпетал, пострадавших от наводнения.

Всего там будет построено 102 дома. На эти цели выделят 3 млрд. тенге. На участках уже проложены инженерные коммуникации: электросети, водопровод и газ.

В ходе встречи с жителями аким области поручил представителям подрядной организации качественно строить дома, а местных жителей попросил набраться терпения в ожидании завершения строительства.