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    12:42, 19 Май 2024 | GMT +6

    Строительств 200 домов начали в Уилском районе Актюбинской области

    Строительств 200 домов начали в Уилском районе Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

    В Актюбинской области 13 подрядных компаний приступили к строительству более 200 домов в Уилском районе. Число стройкомпаний может еще увеличиться по мере потребности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Начали строить жилье в селе Каратал Уилского района. Для 173 домов выделили земельные участки. Аким области Асхат Шахаров, отправившийся с рабочей поездкой в ​​Уилский район, встретился с местными жителями и представителями подрядных организаций, выполняющих строительные работы.

    Во время наводнения в Каратале было затоплено 214 домов. Оставшаяся без жилья 41 семья обратилась в акимат с просьбой построить им дома в райцентре. Остальные владельцы аварийного жилья пожелали остаться в своем селе, где им также построят новые дома.

    На строительство 173 домов в Каратале запланировано 4,5 млрд тенге. Подрядными организациями, реализующими проект, являются ТОО «Әлия жолдары», «ГТА-Сервис» и «Стройстандарт-222».

    Земельные участки обеспечены инженерной инфраструктурой. Также здесь разместят новые здания детского сада и интерната взамен старых.

    Строительств 200 домов начали в Уилском районе Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

    - Мы построим новый детский сад и интернат. Прежде всего, эти два объекта должны быть готовы к новому учебному году. Строительные компании, взявшие на себя эти проекты, должны выполнить работы в срок. Акиму района и его заместителям следует держать на контроле этот вопрос, — сказал Асхат Шахаров на встрече с жителями.

    После этого аким области отправился в село Уил. Там он ознакомился с состоянием моста, смытого во время паводка. Строительство временного моста на въезде в село было завершено в начале мая.

    Глава региона осмотрел и земельные участки в Уиле, где будет построено жилье для жителей сел Каратал и Екпетал, пострадавших от наводнения.

    Всего там будет построено 102 дома. На эти цели выделят 3 млрд. тенге. На участках уже проложены инженерные коммуникации: электросети, водопровод и газ.

    В ходе встречи с жителями аким области поручил представителям подрядной организации качественно строить дома, а местных жителей попросил набраться терпения в ожидании завершения строительства.

    - Во время строительных работ могут возникнуть какие-то спорные моменты. Не волнуйтесь. Сейчас эта ситуация находится на контроле Главы государства. Мы готовы оказать вам максимальную поддержку. Проблем с финансированием нет. Компаниям следует лишь ускорить строительные работы. От жителей мы ждем понимания и просим набраться терпения, —обратился Асхат Шахаров к населению.

    Теги:
    Регионы Жилье Строительство Паводки в Казахстане Ущерб Актюбинская область Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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