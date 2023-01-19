Строителей в Таразе наказывают за самоуправство

19 Января 2023, 00:44

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В акимате города Тараза предупредили об административном наказании за самовольное подключение – отключение либо повреждение инфраструктурных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Тараза, на днях в жилом массиве «Бурыл» жители трех домов остались без водоснабжения.

Когда дежурные специалисты ГУ «Жамбыл су» начали выяснять причины, почему жители домов №44, 46, 48 по улице Шакирова остались без воды, то выяснилось, что житель дома №46 самостоятельно вырыл септик и тем самым оборвал полиэтиленовый водопровод Д-25мм.

«В результате водоснабжение было отключено на час – полтора, - пояснили в ведомстве. - Специалисты производственно-технического отдела государственного учреждения «Жамбыл су» составили акт и наложили штраф на жителя, самостоятельно выкопавшего септик, на общую сумму 20 956 тенге. Учреждение «Жамбыл су» на постоянной основе контролирует безопасность инфраструктуры. Тем не менее, встречаются случаи, когда жители пренебрегают ею».

В результате повредивший трубу водоснабжения владелец дома №46 по улице Шакирова заплатил штраф и восстановил поврежденную трубу.

Другой случай, как отметили в акимате города Тараза, произошел с отоплением в жилом многоэтажном доме №119 по пр. Жамбыла. Неожиданно жители этого дома остались без тепла и горячей воды.

Выяснилось, что владелец нового, недавно построенного неподалеку дома по улице Ниеткалиева, №11, ТОО «Пико», самовольно закрыл запорную арматуру для устранения своих дефектов,

Коммунальное предприятие «ТаразТрансЭнерго» выдало застройщику предписание с последующими штрафными санкциями. Подача тепловой энергии жителям дома по проспекту Жамбыла была восстановлена.

«Хотелось бы напомнить жителям города, что самостоятельное выполнение строительных работ, реконструкция коммуникационных сетей и инфраструктуры создает угрозу общественному порядку. Для проведения подобных работ необходимо обращаться к соответствующим специалистам

коммунальных служб», - отметили в акимате города Тараза.

Фото иллюстративное.